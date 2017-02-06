Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dimson написав: наконец то это начали понимать!Юра это величина!
Я всегда это понимал. Всегда было интересно послушать что он скажет по тому или иному вопросу. Потому что сейчас какая-то полная непонятка на рынке. Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год. При этом все готовы платить налом 100% стоимости, а потом еще в эйфории, на 1/3-1/4 стоимости, навешивают всякого тюнинга на эти сараи. Ауди А3 - размели под 0. А там прайс еще менее гуманный был. Пипец короче. Индикатор "Оживление рынка новых авто" - воет сиреной. И в то же время в воздухе что в Украине, что за ее пределами, ощущается запах приближающейся грозы. Я в растерянности, если честно.
Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции. Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции. Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.
airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции. Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.
І ціна була не 601, а 688 кгрн.
А5 30 авто розібрати за 4 години після оголошення на інфокарі...
Не знаю что там с машинами, а цены на недвигу камнем вниз. Скоро недвигу бесплатно раздавать будут.
Пруф:
известный провластный блогер, волонтер и участник АТО Олег Болдырев (псевдоним в Фейсбуке "Мартин Брест") задекларировал покупку 102-метровой квартиры в Киеве по цене 78 долларов за квадратный метр. Дом 200кв.м он купил вообще за 60$.
Главное быть патриотом. Желательно еще и волонтером.
Предлагаю ориентироваться на эти цены, а не на индексы домиков.
airmax78 написав:Да, у всех дилеров, кроме Фолькса и Ауди - паника. Никому теперь их чудесные автивки нах не нужны по прайсовым ценам. У всех какие-то акции. Но, имхо, шара, вроде, заканчивается. Ауди А3 больше нет ни в каком кузове. По Гольфам вообще прикопались к сертификации и продажи остановили.
Вы фейсбуке пишут, шо все, последнюю забрали в Одессе. Типа список уже не актуальный. В любом случае - 5 авто, а еще 3 недели назад висело около 40, и то уже в салоне говорили, что выбора практически нет.
уже три недели назад не было, я когда понял что с гольфом пролёт хотел а3 седан взять... тоже не успел... ну и фиг с ними значит возьму за 15 машину попроще... и буду ждать теслу
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Позволю себе скопировать свою же мысль и на этой ветке,чтобы не повторяться. Хороший праздник все-таки Троица! Рашисты одолели все ветки форума-калинывалеры и либо встали в стойку! Кучу новых ников просто перевозбудилось! Перес де Куальер,который решил,что он эксперт по валюте,оказался курским засланцем! Полностью спалил себя Ладу! Праздник прошел не зря-оказалось,что на этом форуме по всем веткам вещают только те,кто тут платно! А платит не форум,а прорашистские олигархи,"патриоты в вышиванках" А Синус таки был прав! Зря я ему не поверил,когда он мне в личку все это и написал! Извини,Синус,что не поверил!
Востаннє редагувалось Trast в Пон 28 тра, 2018 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Trast написав:Позволю себе скопировать свою же мысль и на этой ветке,чтобы не повторяться. Хороший праздник все-таки Троица! Рашисты одолели все ветки форума-калинывалеры и либо встали в стойку! Кучу новых ников просто перевозбудилось! Перес де Куальер,который решил,что он эксперт по валюте,оказался курским засланцем! Полностью спалил себя Ладу! Праздник прошел не зря-оказалось,что на этом форуме по всем веткам вещают только те,кто тут платно! А Синус таки был прав! Зря я ему не поверил,когда он мне в личку все это и написал! Извини,Синус,что не поверил!
у нас тут свой мир... иди отсюда...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Trast написав:Позволю себе скопировать свою же мысль и на этой ветке,чтобы не повторяться. Хороший праздник все-таки Троица! Рашисты одолели все ветки форума-калинывалеры и либо встали в стойку! Кучу новых ников просто перевозбудилось! Перес де Куальер,который решил,что он эксперт по валюте,оказался курским засланцем! Полностью спалил себя Ладу! Праздник прошел не зря-оказалось,что на этом форуме по всем веткам вещают только те,кто тут платно! А Синус таки был прав! Зря я ему не поверил,когда он мне в личку все это и написал! Извини,Синус,что не поверил!