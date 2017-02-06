airmax78 написав:

dimson написав: наконец то это начали понимать!Юра это величина! наконец то это начали понимать!Юра это величина!

Я всегда это понимал. Всегда было интересно послушать что он скажет по тому или иному вопросу. Потому что сейчас какая-то полная непонятка на рынке. Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год. При этом все готовы платить налом 100% стоимости, а потом еще в эйфории, на 1/3-1/4 стоимости, навешивают всякого тюнинга на эти сараи.Ауди А3 - размели под 0. А там прайс еще менее гуманный был. Пипец короче.Индикатор "Оживление рынка новых авто" - воет сиреной.И в то же время в воздухе что в Украине, что за ее пределами, ощущается запах приближающейся грозы. Я в растерянности, если честно.