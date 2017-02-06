Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ребята, захотел посмотреть денежный агрегать на сайте НБУ, только через IPА. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=38459171 Кто то может популярно обьяснить как зделать запрос или подкинуть литературку по теме. Можна на инглише. Что то мне подсказывает что пошло печатание денег.