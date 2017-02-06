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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1210121112121213

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 874
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
81
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
183
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
162
Якість будівництва
16%
136
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:11

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Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, захотел посмотреть денежный агрегать на сайте НБУ, только через IPА.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=38459171
Кто то может популярно обьяснить как зделать запрос или подкинуть литературку по теме. Можна на инглише.
Что то мне подсказывает что пошло печатание денег.
Хомякоид
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