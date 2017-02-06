Додано: Пон 28 тра, 2018 20:28

airmax78 написав: Хомякоид написав: Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.

Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.

Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.

П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.

Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут

Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно. Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.

Макс,не волнуйся. Курс 30 до пика после НГ на пару дней НЕ БУДЕТ. После выборов возможно и увидим 32-33, а может и нет, импорт лёг поспать и уже пованивать стал, и А3 с Гольфами по цене Киа Рио в 2008м не показатель роста авторынка и будущей ж0пы. 10 лет назад в Ильичёвске тысячи Прад и Лексусов 470х стояли подразобранные, чтоб их машинокомплектом растаможить без дверей и сидений и народу с годовой очередью на чёрный модный гроб продать. За те же 300-400-600кгрн, что сейчас бздо выкинутое со штатов стоит. А тут полтыщи коробочек по 15тыс у.е. разобрали за месяц - и у предводителя паника. Нехорошо, соберитесь, вы ж офицер запаса!Пы-сы. Главное чтоб Жюля не стала президентом, думайте головой когда галочку будете ставить осенью -19го. И заберите и спрячьте у бабушки паспорт