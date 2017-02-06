Кто то может популярно обьяснить как зделать запрос или подкинуть литературку по теме. Можна на инглише.
Что то мне подсказывает что пошло печатание денег.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, захотел посмотреть денежный агрегать на сайте НБУ, только через IPА.
Кто то может популярно обьяснить как зделать запрос или подкинуть литературку по теме. Можна на инглише.
Что то мне подсказывает что пошло печатание денег.
Додано: Пон 28 тра, 2018 19:21
Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.
Додано: Пон 28 тра, 2018 19:37
Главное держать валюту в кэше, можно будет на паник сейл что-то отхватить.
Или у застройщиков на пике курса. Возможность есть, главное в долгах валютных не сидеть.
В Германии кругом в прессе, бьем рекорды по выручке и прибылям в прошлом году, от больших до маленьких гешефтов.
Корекция будет, но как Вы правильно замечаете, все будет как всегда неожиданно и непредсказуемо.
Додано: Пон 28 тра, 2018 20:28
Макс,не волнуйся. Курс 30 до пика после НГ на пару дней НЕ БУДЕТ. После выборов возможно и увидим 32-33, а может и нет, импорт лёг поспать и уже пованивать стал, и А3 с Гольфами по цене Киа Рио в 2008м не показатель роста авторынка и будущей ж0пы. 10 лет назад в Ильичёвске тысячи Прад и Лексусов 470х стояли подразобранные, чтоб их машинокомплектом растаможить без дверей и сидений и народу с годовой очередью на чёрный модный гроб продать. За те же 300-400-600кгрн, что сейчас бздо выкинутое со штатов стоит. А тут полтыщи коробочек по 15тыс у.е. разобрали за месяц - и у предводителя паника. Нехорошо, соберитесь, вы ж офицер запаса!
Пы-сы. Главное чтоб Жюля не стала президентом, думайте головой когда галочку будете ставить осенью -19го. И заберите и спрячьте у бабушки паспорт
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