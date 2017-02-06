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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1210121112121213

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 874
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
81
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
183
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
162
Якість будівництва
16%
136
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:21

  Хомякоид написав: Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.
Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.
Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.
П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.
Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут :D

Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:37

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.
Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.
Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.
П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.
Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут :D

Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.


Главное держать валюту в кэше, можно будет на паник сейл что-то отхватить.
Или у застройщиков на пике курса. Возможность есть, главное в долгах валютных не сидеть.
В Германии кругом в прессе, бьем рекорды по выручке и прибылям в прошлом году, от больших до маленьких гешефтов.
Корекция будет, но как Вы правильно замечаете, все будет как всегда неожиданно и непредсказуемо.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:28

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.
Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.
Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.
П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.
Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут :D

Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.

Макс,не волнуйся. Курс 30 до пика после НГ на пару дней НЕ БУДЕТ. После выборов возможно и увидим 32-33, а может и нет, импорт лёг поспать и уже пованивать стал, и А3 с Гольфами по цене Киа Рио в 2008м не показатель роста авторынка и будущей ж0пы. 10 лет назад в Ильичёвске тысячи Прад и Лексусов 470х стояли подразобранные, чтоб их машинокомплектом растаможить без дверей и сидений и народу с годовой очередью на чёрный модный гроб продать. За те же 300-400-600кгрн, что сейчас бздо выкинутое со штатов стоит. А тут полтыщи коробочек по 15тыс у.е. разобрали за месяц - и у предводителя паника. Нехорошо, соберитесь, вы ж офицер запаса!
Пы-сы. Главное чтоб Жюля не стала президентом, думайте головой когда галочку будете ставить осенью -19го. И заберите и спрячьте у бабушки паспорт :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.
Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.
Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.
П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.
Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут :D

Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.

Макс,не волнуйся. Курс 30 до пика после НГ на пару дней НЕ БУДЕТ. После выборов возможно и увидим 32-33, а может и нет, импорт лёг поспать и уже пованивать стал, и А3 с Гольфами по цене Киа Рио в 2008м не показатель роста авторынка и будущей ж0пы. 10 лет назад в Ильичёвске тысячи Прад и Лексусов 470х стояли подразобранные, чтоб их машинокомплектом растаможить без дверей и сидений и народу с годовой очередью на чёрный модный гроб продать. За те же 300-400-600кгрн, что сейчас бздо выкинутое со штатов стоит. А тут полтыщи коробочек по 15тыс у.е. разобрали за месяц - и у предводителя паника. Нехорошо, соберитесь, вы ж офицер запаса!
Пы-сы. Главное чтоб Жюля не стала президентом, думайте головой когда галочку будете ставить осенью -19го. И заберите и спрячьте у бабушки паспорт :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Весной 2019 а именно в марте. З.ы. и этот человек пытается поучать чему то
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс правильно волнуется. Просто как всегда спешит. Этим летом уже ничего не будет. Конъюнктура для Украины хорошая. В короткую можно и спекульнуть. В сентябре уже вложиться некуда будет.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Макс правильно волнуется. Просто как всегда спешит. Этим летом уже ничего не будет. Конъюнктура для Украины хорошая. В короткую можно и спекульнуть. В сентябре уже вложиться некуда будет.

По недвиге спекульнуть в короткую? :shock:
Заглянул в календарь, не 2008ой ли год за окном...
antey1969
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