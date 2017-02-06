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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 тра, 2018 19:21
Хомякоид написав:
Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.
Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.
Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.
П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.
Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут
Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.
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airmax78
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Додано: Пон 28 тра, 2018 19:37
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.
Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.
Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.
П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.
Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут
Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.
Главное держать валюту в кэше, можно будет на паник сейл что-то отхватить.
Или у застройщиков на пике курса. Возможность есть, главное в долгах валютных не сидеть.
В Германии кругом в прессе, бьем рекорды по выручке и прибылям в прошлом году, от больших до маленьких гешефтов.
Корекция будет, но как Вы правильно замечаете, все будет как всегда неожиданно и непредсказуемо.
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Хомякоид
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Додано: Пон 28 тра, 2018 20:28
airmax78 написав: Хомякоид написав:
Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.
Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.
Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.
П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.
Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут
Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.
Макс,не волнуйся. Курс 30 до пика после НГ на пару дней НЕ БУДЕТ. После выборов возможно и увидим 32-33, а может и нет, импорт лёг поспать и уже пованивать стал, и А3 с Гольфами по цене Киа Рио в 2008м не показатель роста авторынка и будущей ж0пы. 10 лет назад в Ильичёвске тысячи Прад и Лексусов 470х стояли подразобранные, чтоб их машинокомплектом растаможить без дверей и сидений и народу с годовой очередью на чёрный модный гроб продать. За те же 300-400-600кгрн, что сейчас бздо выкинутое со штатов стоит. А тут полтыщи коробочек по 15тыс у.е. разобрали за месяц - и у предводителя паника. Нехорошо, соберитесь, вы ж офицер запаса!
Пы-сы. Главное чтоб Жюля не стала президентом, думайте головой когда галочку будете ставить осенью -19го. И заберите и спрячьте у бабушки паспорт
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барабашов
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Додано: Пон 28 тра, 2018 21:48
барабашов написав: airmax78 написав: Хомякоид написав:
Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.
Праздник недолго продолжался. Все накрылось медным тазом в сентябре.
Как бы точно такой-же концерт в этом году не получился.
П.С. Юра интересный чувак, а вложился как последний олень, на пике.
Не читайте интересных чуваков, читайте людей которые умные мысли пишут
Я из-за всех этих аналогий сон потерял уже. Просыпаюсь в холодном поту, включаю смартфон и смотрю на котировки фондового рынка. Пока, вроде, все нормально. Но понимаю, что йопнет, как всегда, внезапно.
Макс,не волнуйся. Курс 30 до пика после НГ на пару дней НЕ БУДЕТ. После выборов возможно и увидим 32-33, а может и нет, импорт лёг поспать и уже пованивать стал, и А3 с Гольфами по цене Киа Рио в 2008м не показатель роста авторынка и будущей ж0пы. 10 лет назад в Ильичёвске тысячи Прад и Лексусов 470х стояли подразобранные, чтоб их машинокомплектом растаможить без дверей и сидений и народу с годовой очередью на чёрный модный гроб продать. За те же 300-400-600кгрн, что сейчас бздо выкинутое со штатов стоит. А тут полтыщи коробочек по 15тыс у.е. разобрали за месяц - и у предводителя паника. Нехорошо, соберитесь, вы ж офицер запаса!
Пы-сы. Главное чтоб Жюля не стала президентом, думайте головой когда галочку будете ставить осенью -19го. И заберите и спрячьте у бабушки паспорт
Весной 2019 а именно в марте. З.ы. и этот человек пытается поучать чему то
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Додано: Пон 28 тра, 2018 21:53
Макс правильно волнуется. Просто как всегда спешит. Этим летом уже ничего не будет. Конъюнктура для Украины хорошая. В короткую можно и спекульнуть. В сентябре уже вложиться некуда будет.
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Додано: Пон 28 тра, 2018 21:56
Оранжевый-хит сезона написав:
Макс правильно волнуется. Просто как всегда спешит. Этим летом уже ничего не будет. Конъюнктура для Украины хорошая. В короткую можно и спекульнуть. В сентябре уже вложиться некуда будет.
По недвиге спекульнуть в короткую?
Заглянул в календарь, не 2008ой ли год за окном...
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Додано: Пон 28 тра, 2018 23:21
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Макс правильно волнуется. Просто как всегда спешит. Этим летом уже ничего не будет. Конъюнктура для Украины хорошая. В короткую можно и спекульнуть. В сентябре уже вложиться некуда будет.
По недвиге спекульнуть в короткую?
Заглянул в календарь, не 2008ой ли год за окном...
Так Юля ж президент через 9 місяців. Тре готуватися ібо все буде по феншуй - ріст і Все таке:-)
Всім процвітання!
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Додано: Вів 29 тра, 2018 00:11
Первый написав: antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Макс правильно волнуется. Просто как всегда спешит. Этим летом уже ничего не будет. Конъюнктура для Украины хорошая. В короткую можно и спекульнуть. В сентябре уже вложиться некуда будет.
По недвиге спекульнуть в короткую?
Заглянул в календарь, не 2008ой ли год за окном...
Так Юля ж президент через 9 місяців. Тре готуватися ібо все буде по феншуй - ріст і Все таке:-)
не думаю что у Юли есть шансы... Но надеюсь не Порошенко
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