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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 874
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
81
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
183
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
162
Якість будівництва
16%
136
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Макс правильно волнуется. Просто как всегда спешит. Этим летом уже ничего не будет. Конъюнктура для Украины хорошая. В короткую можно и спекульнуть. В сентябре уже вложиться некуда будет.
який сенс ризикувати на падаючому по ринку? Новобудови вже повним ходом зупиняються. Масово!Звернули увагу?
Например?
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В сентябре уже вложиться некуда будет.



Не будет предложений ? Или не будет предложений до 20.000 грн за метр ?
Не будет привлекательных с точки зрения перепродажи вариантов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В сентябре уже вложиться некуда будет.



Не будет предложений ? Или не будет предложений до 20.000 грн за метр ?
Не будет привлекательных с точки зрения перепродажи вариантов.


с точки зрения перепродажи их уже нет
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:09

  Оранжевый-хит сезона написав:не думаю что у Юли есть шансы... Но надеюсь не Порошенко

Порошенко должен и будет сидеть в тюрьме.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год.
\
на днях слышал про эти Гольфы. За 18000 была комплектация из Мексики, которая из Европы приезжает по 30 000. Потому народ и возбудился,
По недвижке, новострою, такие варианты есть? Чтоб дисконт 40% в валюте на классное жильё
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

классное жильё
  Хомякоид написав:Мне это напоминает лето 2008 года. Тогда тоже машинки разлетались как пирожки, гривна укреплялась пока все остальные валюты просаживались.

тогда 75% авто бралось в кредит. Сейчас такого нет.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:23

  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не думаю что у Юли есть шансы... Но надеюсь не Порошенко

Порошенко должен и будет сидеть в тюрьме.
Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:28

  dimson написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не думаю что у Юли есть шансы... Но надеюсь не Порошенко

Порошенко должен и будет сидеть в тюрьме.
Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!


эти не будут - у них память как у аквариумных рыбок
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:31

Субсидии постепенно сходят на нет, а еще впереди эффект от майских ужесточений.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42672 ... v-4-5-raza

Постепенно Украина становится обычной небогатой восточноевропейской страной. Невысокие доходы, недорогая недвижимость, но и возможности заработать сверхприбыли на депозитах, валютных колебаниях или котлованах не будет, так что спокойно бетонируемся, ремонтируемся, начинаем получать арендную плату и готовиться рассказывать возле камина истории внукам по то, как можно было заработать в смутные годы.

Ожидаю, что недвижимость в ближайшие 5 лет подорожает в два раза, тогда как рост зарплат в валюте (и стоимость аренды) затормозится. В результате этого рентабельность аренды упадет с неприличных 7-10% до нормальных 5-6%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:35

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год.
\
на днях слышал про эти Гольфы. За 18000 была комплектация из Мексики, которая из Европы приезжает по 30 000. Потому народ и возбудился,
По недвижке, новострою, такие варианты есть? Чтоб дисконт 40% в валюте на классное жильё

Вопрос же не в том, какой дисконт. Вопрос в том, что по 18-22 куе (что совсем немало) выставили 3-х летние авто и на них очередь от Арсенальной до Лавры выстроилась. И это не олигархи и не коррупционеры. Вы представляете себе какое смертоубийство будет если с таким дисконтом выставят квартиры?
airmax78
 
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