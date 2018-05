Додано: Вів 29 тра, 2018 09:28

dimson написав: Эгоист написав: Оранжевый-хит сезона написав: не думаю что у Юли есть шансы... Но надеюсь не Порошенко не думаю что у Юли есть шансы... Но надеюсь не Порошенко

Порошенко должен и будет сидеть в тюрьме. Порошенко должен и будет сидеть в тюрьме. Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента! Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!



эти не будут - у них память как у аквариумных рыбок эти не будут - у них память как у аквариумных рыбок

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.