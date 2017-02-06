Например?Frant написав:який сенс ризикувати на падаючому по ринку? Новобудови вже повним ходом зупиняються. Масово!Звернули увагу?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 тра, 2018 08:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Например?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 29 тра, 2018 08:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не будет привлекательных с точки зрения перепродажи вариантов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:03
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:09
Порошенко должен и будет сидеть в тюрьме.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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на днях слышал про эти Гольфы. За 18000 была комплектация из Мексики, которая из Европы приезжает по 30 000. Потому народ и возбудился,
По недвижке, новострою, такие варианты есть? Чтоб дисконт 40% в валюте на классное жильё
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
классное жильё
тогда 75% авто бралось в кредит. Сейчас такого нет.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:23
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:28
эти не будут - у них память как у аквариумных рыбок
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:31
Субсидии постепенно сходят на нет, а еще впереди эффект от майских ужесточений.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42672 ... v-4-5-raza
Постепенно Украина становится обычной небогатой восточноевропейской страной. Невысокие доходы, недорогая недвижимость, но и возможности заработать сверхприбыли на депозитах, валютных колебаниях или котлованах не будет, так что спокойно бетонируемся, ремонтируемся, начинаем получать арендную плату и готовиться рассказывать возле камина истории внукам по то, как можно было заработать в смутные годы.
Ожидаю, что недвижимость в ближайшие 5 лет подорожает в два раза, тогда как рост зарплат в валюте (и стоимость аренды) затормозится. В результате этого рентабельность аренды упадет с неприличных 7-10% до нормальных 5-6%.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:35
Вопрос же не в том, какой дисконт. Вопрос в том, что по 18-22 куе (что совсем немало) выставили 3-х летние авто и на них очередь от Арсенальной до Лавры выстроилась. И это не олигархи и не коррупционеры. Вы представляете себе какое смертоубийство будет если с таким дисконтом выставят квартиры?
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