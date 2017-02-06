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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 874
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
81
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
183
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
136
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
162
Якість будівництва
16%
136
Всього голосів : 874
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:36

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Alex6 написав:

Не будет предложений ? Или не будет предложений до 20.000 грн за метр ?
Не будет привлекательных с точки зрения перепродажи вариантов.


с точки зрения перепродажи их уже нет

Оранж сити хороший вариант на перепродажу зимой.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dimson написав:Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!

Вполне может быть. Кризис закончился. Последние год-два люди перестали массово жаловаться на жизнь. Если следующий/следующая будет хуже, то так и будет.
Кравчук дитя совка, который сел на взбесившуюся лошадь в момент развала, которая его скинула. Можно не считать.
Кучма красный директор с зажиманием демократии и формированием олигархической модели, хотя в его силах было держаться ближе к пути Польши-Литвы.
Ющенко просрал шанс всей страны и заложил основу для событий 10, 14-15 годов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не будет привлекательных с точки зрения перепродажи вариантов.


с точки зрения перепродажи их уже нет

Оранж сити хороший вариант на перепродажу зимой.

Как ни крути, а все дороги ведут в Оранж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Оранж сити хороший вариант на перепродажу зимой.

Вы продаете слона?
Один новый русский другому рассказывает.
— Купил, — говорит, — слона. Слоник такой замечательный, детей на себе катает, на задние ноги встаёт по команде, утром нежно хобот на грудь кладёт — будит, на целый день хорошее настроение. Чудо, а не слон.
— Я бы тоже купил, — второй отвечает.
— Так покупай у меня.
Через неделю встречаются, второй говорит:
— Слон просто кошмар какой-то. Мебель всю поломал, везде срёт большими кучами, есть постоянно просит, топает, спать мешает. Купи слона обратно.
— Не, брат, с таким настроением ты слона не продашь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:41

  Vlad442 написав:
  dimson написав:Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!

Вполне может быть. Кризис закончился. Последние год-два люди перестали массово жаловаться на жизнь. Если следующий/следующая будет хуже, то так и будет.
Кравчук дитя совка, который сел на взбесившуюся лошадь в момент развала, которая его скинула. Можно не считать.
Кучма красный директор с зажиманием демократии и формированием олигархической модели, хотя в его силах было держаться ближе к пути Польши-Литвы.
Ющенко просрал шанс всей страны и заложил основу для событий 10, 14-15 годов.

Я думаю Ющенко сломало отравление.
airmax78
 
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