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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:36

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Alex6 написав:

Не будет предложений ? Или не будет предложений до 20.000 грн за метр ?
Не будет привлекательных с точки зрения перепродажи вариантов.


с точки зрения перепродажи их уже нет

Оранж сити хороший вариант на перепродажу зимой.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dimson написав:Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!

Вполне может быть. Кризис закончился. Последние год-два люди перестали массово жаловаться на жизнь. Если следующий/следующая будет хуже, то так и будет.
Кравчук дитя совка, который сел на взбесившуюся лошадь в момент развала, которая его скинула. Можно не считать.
Кучма красный директор с зажиманием демократии и формированием олигархической модели, хотя в его силах было держаться ближе к пути Польши-Литвы.
Ющенко просрал шанс всей страны и заложил основу для событий 10, 14-15 годов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не будет привлекательных с точки зрения перепродажи вариантов.


с точки зрения перепродажи их уже нет

Оранж сити хороший вариант на перепродажу зимой.

Как ни крути, а все дороги ведут в Оранж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Оранж сити хороший вариант на перепродажу зимой.

Вы продаете слона?
Один новый русский другому рассказывает.
— Купил, — говорит, — слона. Слоник такой замечательный, детей на себе катает, на задние ноги встаёт по команде, утром нежно хобот на грудь кладёт — будит, на целый день хорошее настроение. Чудо, а не слон.
— Я бы тоже купил, — второй отвечает.
— Так покупай у меня.
Через неделю встречаются, второй говорит:
— Слон просто кошмар какой-то. Мебель всю поломал, везде срёт большими кучами, есть постоянно просит, топает, спать мешает. Купи слона обратно.
— Не, брат, с таким настроением ты слона не продашь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:41

  Vlad442 написав:
  dimson написав:Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!

Вполне может быть. Кризис закончился. Последние год-два люди перестали массово жаловаться на жизнь. Если следующий/следующая будет хуже, то так и будет.
Кравчук дитя совка, который сел на взбесившуюся лошадь в момент развала, которая его скинула. Можно не считать.
Кучма красный директор с зажиманием демократии и формированием олигархической модели, хотя в его силах было держаться ближе к пути Польши-Литвы.
Ющенко просрал шанс всей страны и заложил основу для событий 10, 14-15 годов.

Я думаю Ющенко сломало отравление.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:46

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  dimson написав:Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!

Вполне может быть. Кризис закончился. Последние год-два люди перестали массово жаловаться на жизнь. Если следующий/следующая будет хуже, то так и будет.
Кравчук дитя совка, который сел на взбесившуюся лошадь в момент развала, которая его скинула. Можно не считать.
Кучма красный директор с зажиманием демократии и формированием олигархической модели, хотя в его силах было держаться ближе к пути Польши-Литвы.
Ющенко просрал шанс всей страны и заложил основу для событий 10, 14-15 годов.

Я думаю Ющенко сломало отравление.
да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:51

  dimson написав:да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры.


ющенко - истерик и слабовольный идеалист, я помню как он носился у розпачи по набережной на мерсе когда его дочка кучмы отшила, тряпка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:51

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год.
\
на днях слышал про эти Гольфы. За 18000 была комплектация из Мексики, которая из Европы приезжает по 30 000. Потому народ и возбудился,
По недвижке, новострою, такие варианты есть? Чтоб дисконт 40% в валюте на классное жильё

Вопрос же не в том, какой дисконт. Вопрос в том, что по 18-22 куе (что совсем немало) выставили 3-х летние авто и на них очередь от Арсенальной до Лавры выстроилась. И это не олигархи и не коррупционеры. Вы представляете себе какое смертоубийство будет если с таким дисконтом выставят квартиры?


У Сержика как всегда все не так.
Все очень просто - новая неделя боли. Приходит осознание того что 50 куе ето мало для покупки того, ради чего скитался по сьемам 10 лет.....
Остается оранж сити:-) правда тож не долго.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:58

  kingkongovets написав:
  dimson написав:да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры.


ющенко - истерик и слабовольный идеалист, я помню как он носился у розпачи по набережной на мерсе когда его дочка кучмы отшила, тряпка
Так и я о том же.тут с этими волками только Порох может потягаться. да и то только с помощью штатов.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вопрос же не в том, какой дисконт. Вопрос в том, что по 18-22 куе (что совсем немало) выставили 3-х летние авто и на них очередь от Арсенальной до Лавры выстроилась. И это не олигархи и не коррупционеры. Вы представляете себе какое смертоубийство будет если с таким дисконтом выставят квартиры?

Уже.
В 14-15 с таким дисконтом выставили котлованы, что привело к строительному буму.
Сейчас Аркада выставляет откровенно дешево последние дома Эврики и люди, несмотря на задержки в комплексе, с ночи занимают очередь за однушками-двушками. В частности и на перепродажу.
Vlad442
 
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