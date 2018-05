Додано: Вів 29 тра, 2018 09:51

dimson написав: да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры. да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры.



ющенко - истерик и слабовольный идеалист, я помню как он носился у розпачи по набережной на мерсе когда его дочка кучмы отшила, тряпка ющенко - истерик и слабовольный идеалист, я помню как он носился у розпачи по набережной на мерсе когда его дочка кучмы отшила, тряпка

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.