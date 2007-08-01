Додано: Вів 29 тра, 2018 10:14

dimson написав: kingkongovets написав: dimson написав: да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры. да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры.



ющенко - истерик и слабовольный идеалист, я помню как он носился у розпачи по набережной на мерсе когда его дочка кучмы отшила, тряпка ющенко - истерик и слабовольный идеалист, я помню как он носился у розпачи по набережной на мерсе когда его дочка кучмы отшила, тряпка Так и я о том же.тут с этими волками только Порох может потягаться. да и то только с помощью штатов. Так и я о том же.тут с этими волками только Порох может потягаться. да и то только с помощью штатов.

Это когда у Юща такая белка была. Когда на НБУ поставили?А где вы волков то видите?Юля - хитрая лиса, остальные тупые бараны, такие же правда, как за них и голосовать будут, одни за этих рыгов голосовали пять раз - потом тряпкой власовской решили помахать что корм сытнее вошёл - член ФСБэшный им и вошёл,теперь на коленках просют вову чтоб участочки у моря,за взяточки вымученные, не забирали, и где пенсия как внутри садового кольца, вторые жрали в три горла, ЕВРО-2012 им в городе страна провела - а им не иначе как второй матерный и в делопроизводстве его использовать надо было, в плане чтоб и в "постановах" можно было как на стрелке написать.И кто теперь за этих Г"абиновичей с бойками и вилкулами голосовать то будет?