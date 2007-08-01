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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации

Мелочно, мелочно-то как ККЦ ))) Хоть как-то да настрать )
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Серж, посмотрите Оранж. Может в самом деле? Унуноктий вот утверждает, что нет иного парадиза в Киеве кроме Лысогорского спуска (за эти деньги). Я там был - ничего страшного. А до центра не так уж далеко. Это точно лучше всяких Ирпеней с Бучами и Софиевских Борщаг с Троещинами.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Приходит осознание того что 50 куе ето мало для покупки того, ради чего скитался по сьемам 10 лет.....
Остается оранж сити:-) правда тож не долго.

Оранж-ни за что....
Приходит осознание, что окно возможностей широко , как никогда. в 2010-2013 на 50 000 был зачуханный хрущ, сейчас менее зачуханная трёшка. Или новострой для рискованных.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:04

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации

Мелочно, мелочно-то как ККЦ ))) Хоть как-то да настрать )


как я воспринимаю ваш поток сознания, так я его и называю, можете продолжать рефлексировать дальше
кстати количество лайков под ним полностью подтверждает высказывание эдгара по)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:06

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Приходит осознание того что 50 куе ето мало для покупки того, ради чего скитался по сьемам 10 лет.....
Остается оранж сити:-) правда тож не долго.

Оранж-ни за что....
Приходит осознание, что окно возможностей широко , как никогда. в 2010-2013 на 50 000 был зачуханный хрущ, сейчас менее зачуханная трёшка. Или новострой для рискованных.

Начинайте смотреть вторичку. Понятно, что в котлован вы не полезете, а на поздних стадиях вам уже ничего не обломится - это только какого-то нового сверхпотужного кризиса надо ждать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:У Сержика как всегда все не так.
Все очень просто - новая неделя боли. Приходит осознание того что 50 куе ето мало для покупки того, ради чего скитался по сьемам 10 лет.....
Остается оранж сити:-) правда тож не долго.

Чем ближе Украина к цивилизованному миру и чем дальше от дна 14-15, тем больше к людям будет приходить осознание, что 50 куе это не та, громадная сумма, как раньше и ее мало для всего.
Помню людей, которые после кризиса 98 года пересидели с долларами, а потом в 03-04 бегали, пытались их пристроить, держа в уме, по старой памяти, что десятка это очень большие деньги.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Приходит осознание, что окно возможностей широко , как никогда. в 2010-2013 на 50 000 был зачуханный хрущ, сейчас менее зачуханная трёшка. Или новострой для рискованных.

Вы бы еще с 2007-08 сравнили бы.

Этим летом люди будут заселяться в трешки в Эврике, которые купили в 16 чуть меньше, чем за 50 (даже не учитывая рассрочки и кредиты), а вы про зачуханные хрущи.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:12

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  Первый написав:Приходит осознание того что 50 куе ето мало для покупки того, ради чего скитался по сьемам 10 лет.....
Остается оранж сити:-) правда тож не долго.

Оранж-ни за что....
Приходит осознание, что окно возможностей широко , как никогда. в 2010-2013 на 50 000 был зачуханный хрущ, сейчас менее зачуханная трёшка. Или новострой для рискованных.

Начинайте смотреть вторичку. Понятно, что в котлован вы не полезете, а на поздних стадиях вам уже ничего не обломится - это только какого-то нового сверхпотужного кризиса надо ждать.

А шо ее смотреть? Нужно не в зажопье 100 квадратов треху. С комнатами больше 15 каадратов каждая за 50 куе. Ради етого 10 лет в сьемном хруще.

Кстати, зачем такая хата если 10 лет живешь в хруще Хз. 10 лет жил - корона не упала. Зачем чтото менять. Взяти в собственность за 30ку хрущик на тампере, сделать на остаток бабла лакшери ремонт и жить припеваючи.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 29 тра, 2018 10:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:14

  dimson написав:
  kingkongovets написав:
  dimson написав:да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры.


ющенко - истерик и слабовольный идеалист, я помню как он носился у розпачи по набережной на мерсе когда его дочка кучмы отшила, тряпка
Так и я о том же.тут с этими волками только Порох может потягаться. да и то только с помощью штатов.

Это когда у Юща такая белка была. Когда на НБУ поставили?
А где вы волков то видите?
Юля - хитрая лиса, остальные тупые бараны, такие же правда, как за них и голосовать будут, одни за этих рыгов голосовали пять раз - потом тряпкой власовской решили помахать что корм сытнее вошёл - член ФСБэшный им и вошёл,теперь на коленках просют вову чтоб участочки у моря,за взяточки вымученные, не забирали, и где пенсия как внутри садового кольца, вторые жрали в три горла, ЕВРО-2012 им в городе страна провела - а им не иначе как второй матерный и в делопроизводстве его использовать надо было, в плане чтоб и в "постановах" можно было как на стрелке написать.
И кто теперь за этих Г"абиновичей с бойками и вилкулами голосовать то будет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 10:15

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Оранж-ни за что....
Приходит осознание, что окно возможностей широко , как никогда. в 2010-2013 на 50 000 был зачуханный хрущ, сейчас менее зачуханная трёшка. Или новострой для рискованных.

Начинайте смотреть вторичку. Понятно, что в котлован вы не полезете, а на поздних стадиях вам уже ничего не обломится - это только какого-то нового сверхпотужного кризиса надо ждать.

А шо ее смотреть? Нужно не в зажопье 100 квадратов треху. С комнатами больше 15 каадратов каждая.

ну за 50, я ему даже чавдар не продам
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