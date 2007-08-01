Мелочно, мелочно-то как ККЦ ))) Хоть как-то да настрать )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мелочно, мелочно-то как ККЦ ))) Хоть как-то да настрать )
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, Серж, посмотрите Оранж. Может в самом деле? Унуноктий вот утверждает, что нет иного парадиза в Киеве кроме Лысогорского спуска (за эти деньги). Я там был - ничего страшного. А до центра не так уж далеко. Это точно лучше всяких Ирпеней с Бучами и Софиевских Борщаг с Троещинами.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оранж-ни за что....
Приходит осознание, что окно возможностей широко , как никогда. в 2010-2013 на 50 000 был зачуханный хрущ, сейчас менее зачуханная трёшка. Или новострой для рискованных.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:04
как я воспринимаю ваш поток сознания, так я его и называю, можете продолжать рефлексировать дальше
кстати количество лайков под ним полностью подтверждает высказывание эдгара по)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:06
Начинайте смотреть вторичку. Понятно, что в котлован вы не полезете, а на поздних стадиях вам уже ничего не обломится - это только какого-то нового сверхпотужного кризиса надо ждать.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чем ближе Украина к цивилизованному миру и чем дальше от дна 14-15, тем больше к людям будет приходить осознание, что 50 куе это не та, громадная сумма, как раньше и ее мало для всего.
Помню людей, которые после кризиса 98 года пересидели с долларами, а потом в 03-04 бегали, пытались их пристроить, держа в уме, по старой памяти, что десятка это очень большие деньги.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы бы еще с 2007-08 сравнили бы.
Этим летом люди будут заселяться в трешки в Эврике, которые купили в 16 чуть меньше, чем за 50 (даже не учитывая рассрочки и кредиты), а вы про зачуханные хрущи.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:12
А шо ее смотреть? Нужно не в зажопье 100 квадратов треху. С комнатами больше 15 каадратов каждая за 50 куе. Ради етого 10 лет в сьемном хруще.
Кстати, зачем такая хата если 10 лет живешь в хруще Хз. 10 лет жил - корона не упала. Зачем чтото менять. Взяти в собственность за 30ку хрущик на тампере, сделать на остаток бабла лакшери ремонт и жить припеваючи.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 29 тра, 2018 10:17, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:14
Это когда у Юща такая белка была. Когда на НБУ поставили?
А где вы волков то видите?
Юля - хитрая лиса, остальные тупые бараны, такие же правда, как за них и голосовать будут, одни за этих рыгов голосовали пять раз - потом тряпкой власовской решили помахать что корм сытнее вошёл - член ФСБэшный им и вошёл,теперь на коленках просют вову чтоб участочки у моря,за взяточки вымученные, не забирали, и где пенсия как внутри садового кольца, вторые жрали в три горла, ЕВРО-2012 им в городе страна провела - а им не иначе как второй матерный и в делопроизводстве его использовать надо было, в плане чтоб и в "постановах" можно было как на стрелке написать.
И кто теперь за этих Г"абиновичей с бойками и вилкулами голосовать то будет?
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:15
ну за 50, я ему даже чавдар не продам
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
|