Додано: Вів 29 тра, 2018 10:04

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации зато пространная сумбурная рефлексия офисного задрота на тему «эх ребята, все не так» срывает овации

Мелочно, мелочно-то как ККЦ ))) Хоть как-то да настрать ) Мелочно, мелочно-то как ККЦ ))) Хоть как-то да настрать )



как я воспринимаю ваш поток сознания, так я его и называю, можете продолжать рефлексировать дальше

кстати количество лайков под ним полностью подтверждает высказывание эдгара по) как я воспринимаю ваш поток сознания, так я его и называю, можете продолжать рефлексировать дальшекстати количество лайков под ним полностью подтверждает высказывание эдгара по)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.