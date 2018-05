Додано: Вів 29 тра, 2018 10:40

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: как я воспринимаю ваш поток сознания, так я его и называю, можете продолжать рефлексировать дальше как я воспринимаю ваш поток сознания, так я его и называю, можете продолжать рефлексировать дальше

"Поток сознания" - это одно. Но вот мелочно так, укольчиками, пытаться оскорбить собеседника... зачем? Тем более, что Вы толком ничего обо мне не знаете, но ярлыки вешаете.

Это либо показатель неумения контролировать свои эмоции (проще говоря - бомбануло), либо - обычной некультурности (в стиле парковки во втором ряду и бычков из окна).



kingkongovets написав: кстати количество лайков под ним полностью подтверждает высказывание эдгара по) кстати количество лайков под ним полностью подтверждает высказывание эдгара по)

Я могу ещё привести избитую фразу про переезд на другой глобус "Поток сознания" - это одно. Но вот мелочно так, укольчиками, пытаться оскорбить собеседника... зачем? Тем более, что Вы толком ничего обо мне не знаете, но ярлыки вешаете.Это либо показатель неумения контролировать свои эмоции (проще говоря - бомбануло), либо - обычной некультурности (в стиле парковки во втором ряду и бычков из окна).Я могу ещё привести избитую фразу про переезд на другой глобус



бомбит походу у вас, харош флудить уже, неделя тока началась - пора работать бомбит походу у вас, харош флудить уже, неделя тока началась - пора работать

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.