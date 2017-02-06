Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вопрос же не в том, какой дисконт. Вопрос в том, что по 18-22 куе (что совсем немало) выставили 3-х летние авто и на них очередь от Арсенальной до Лавры выстроилась. И это не олигархи и не коррупционеры. Вы представляете себе какое смертоубийство будет если с таким дисконтом выставят квартиры?
Уже. В 14-15 с таким дисконтом выставили котлованы, что привело к строительному буму. Сейчас Аркада выставляет откровенно дешево последние дома Эврики и люди, несмотря на задержки в комплексе, с ночи занимают очередь за однушками-двушками. В частности и на перепродажу.
Откроевенно дёшево это по чём?
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kingkongovets написав:как я воспринимаю ваш поток сознания, так я его и называю, можете продолжать рефлексировать дальше
"Поток сознания" - это одно. Но вот мелочно так, укольчиками, пытаться оскорбить собеседника... зачем? Тем более, что Вы толком ничего обо мне не знаете, но ярлыки вешаете. Это либо показатель неумения контролировать свои эмоции (проще говоря - бомбануло), либо - обычной некультурности (в стиле парковки во втором ряду и бычков из окна).
kingkongovets написав:кстати количество лайков под ним полностью подтверждает высказывание эдгара по)
Я могу ещё привести избитую фразу про переезд на другой глобус
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
kingkongovets написав:как я воспринимаю ваш поток сознания, так я его и называю, можете продолжать рефлексировать дальше
"Поток сознания" - это одно. Но вот мелочно так, укольчиками, пытаться оскорбить собеседника... зачем? Тем более, что Вы толком ничего обо мне не знаете, но ярлыки вешаете. Это либо показатель неумения контролировать свои эмоции (проще говоря - бомбануло), либо - обычной некультурности (в стиле парковки во втором ряду и бычков из окна).
kingkongovets написав:кстати количество лайков под ним полностью подтверждает высказывание эдгара по)
Я могу ещё привести избитую фразу про переезд на другой глобус
бомбит походу у вас, харош флудить уже, неделя тока началась - пора работать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:бомбит походу у вас, харош флудить уже, неделя тока началась - пора работать
Начните с себя - изживайте в себе хама. Удачной рабочей недели!
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Первый написав:Кстати, зачем такая хата если 10 лет живешь в хруще Хз. 10 лет жил - корона не упала. Зачем чтото менять.
Я не раз Вам советовал изучить конспекты предыдущего оператора Вашей учётной записи. Но поскольку Вам это не посилам или недоступно, напомню: последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Кстати, зачем такая хата если 10 лет живешь в хруще Хз. 10 лет жил - корона не упала. Зачем чтото менять.
Я не раз Вам советовал изучить конспекты предыдущего оператора Вашей учётной записи. Но поскольку Вам это не посилам или недоступно, напомню: последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.
Высотка тоже помнит Брежнева, как и ремонт в ней? Там комнаты по 25 метров есть?