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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1216121712181219>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:19

Купю себе недвижимость до 12000 у.е.

Куплю недвижимость в Киеве по цене ниже рыночной. Бюджет до 12000 у.е. тел +38 (096) 297 99 78. Спасибо
Nikolay555
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:21

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:[
последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.


а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)

Какое громкое название для домов возле дорогожичей - висотка с лифтом.

Она чехов видала, не то что брежнева:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:36

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:[
последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.


а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)

Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН не для жизни, а как инвестиция с 2005 года поймали большого лося и ловят его дальше, реально лошары, аренда лося не перекрывает. То что не продал сегодня завтра будет дешевле. Дно на рынке будет когда трешка АППС на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо себя чувствует и пережил все катаклизмы).
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:53

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:[
последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.


а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)

Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН не для жизни, а как инвестиция с 2005 года поймали большого лося и ловят его дальше, реально лошары, аренда лося не перекрывает. То что не продал сегодня завтра будет дешевле. Дно на рынке будет когда трешка АППС на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо себя чувствует и пережил все катаклизмы).


Хороший прогноз. Поддерживаю.
Годовая зп 2 кассиров атб = хрущик в ипенях.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:55

  dimson написав:
  Эгоист написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:не думаю что у Юли есть шансы... Но надеюсь не Порошенко

Порошенко должен и будет сидеть в тюрьме.
Будете еще вспоминать Порошенко,как лучшего президента!

бугага, тіпа Льоні Б.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе.

Еще через пару лет начнут бесплатно раздавать, а еще через пару лет приплачивать чтобы забрали.
По этой логике если доллар растет и вырос до небес, нужно покупать, а когда упал продавать.

Все негативные для недвижиомсти факторы цены уже отработали. Я не вижу топлива для дальнейшего снижения, а значительно выросшие как доходы людей, так и себестоимость сторительства намекают на дальнейший тренд.
  innamax2008 написав:Все, кто вложился в готовое на КРЖН не для жизни, а как инвестиция с 2005 года поймали большого лося и ловят его дальше, реально лошары, аренда лося не перекрывает.

Может киевский рынок имеет свои особенности, но в Харькове цены на уровне 2005-06 годов. Аренда за это время полностью отбила стоимость квартиры. Вложившиеся в 09 тоже не в убытке, так как аренда за первые 4 года отбила треть стоимости. Да и за вторые 4 года тоже немало принесла. В любом случае лучше, чем всю сумму на депо в Дельта Банке или ФиКе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:58

  Vlad442 написав:Субсидии постепенно сходят на нет, а еще впереди эффект от майских ужесточений.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42672 ... v-4-5-raza

Постепенно Украина становится обычной небогатой восточноевропейской страной. Невысокие доходы, недорогая недвижимость, но и возможности заработать сверхприбыли на депозитах, валютных колебаниях или котлованах не будет, так что спокойно бетонируемся, ремонтируемся, начинаем получать арендную плату и готовиться рассказывать возле камина истории внукам по то, как можно было заработать в смутные годы.

Ожидаю, что недвижимость в ближайшие 5 лет подорожает в два раза, тогда как рост зарплат в валюте (и стоимость аренды) затормозится. В результате этого рентабельность аренды упадет с неприличных 7-10% до нормальных 5-6%.

взаимоісключающі пагаграхви детектед,
Влад, Ви блондінко?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:01

  dimson написав:
  kingkongovets написав:
  dimson написав:да нормальный Ющенко президент. Тогда страна еще не созрела к переменам.а он президент спокойной европейской страны типа андоры.


ющенко - истерик и слабовольный идеалист, я помню как он носился у розпачи по набережной на мерсе когда его дочка кучмы отшила, тряпка
Так и я о том же.тут с этими волками только Порох может потягаться. да и то только с помощью штатов.

тягаться може Юля, а не робити вигляд
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:05

flyman
Мух, так он не твой погреб имел в виду. А новострой более менее качественньій. И доходньіе квартирьі в хорошей локации, что сейчас 100-120 аренд стоят. А хрющ в задроченньіх ипенях может только падать в цене. Ибо аренду в среднюю зарплату кассира или уборщика там платить в перспективе не будут.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:взаимоісключающі пагаграхви детектед,
Влад, Ви блондінко?

Для кого слишком сложно, расшифрую. Сейчас недвижимость очень-очень недорогая, но соответствует обстоятельствам - послевоенное восстановление и яма в доходах, вызванная трехкратной девальвацией. Через 5 лет она будет просто недорогая, но и перекоса уже не будет, когда грузчик, или кем ты там работал в Польше, получает больше квалифицированного рабочего в Украине.
Vlad442
 
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