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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:08

  flyman написав:тягаться може Юля, а не робити вигляд


ему хоть ссы в глаза, а он - это все божья роса
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:14

  барабашов написав:И кто теперь за этих Г"абиновичей с бойками и вилкулами голосовать то будет?
Трайбеки і флаймени.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:19

8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:27

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:[
последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.


а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)

дохід на депо перекривав оренду.
Оце лише зараз ситуція починає мінятися із закінченням депо у валюті під 6%++ річних
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:[
последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.


а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)

Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН не для жизни, а как инвестиция с 2005 года поймали большого лося и ловят его дальше, реально лошары, аренда лося не перекрывает. То что не продал сегодня завтра будет дешевле. Дно на рынке будет когда трешка АППС на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо себя чувствует и пережил все катаклизмы).


А почему с 2005? Пример приводите по пиковым ценам в 2008, но в 2005 цены были куда ниже, а с учётом арендного дохода покупки 2005 и сейчас не показывают убытков, ну может за отдельными исключениями.

И очень интересно, с чего хрущу сложиться ещё вдвое так быстро.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:34

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:[
последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.


а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)

дохід на депо перекривав оренду.
Оце лише зараз ситуція починає мінятися із закінченням депо у валюті під 6%++ річних


да мне просто интересно во сколько человеку обходится его мечта)
я ж не у тебя и не у иннамакса спрашиваю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:40

  kingkongovets написав:8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html



Да шо Ви кажете? Не може бути!!!!!

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