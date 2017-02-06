Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:[ последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.
а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)
дохід на депо перекривав оренду. Оце лише зараз ситуція починає мінятися із закінченням депо у валюті під 6%++ річних
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Serg-ik написав:[ последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.
а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)
Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН не для жизни, а как инвестиция с 2005 года поймали большого лося и ловят его дальше, реально лошары, аренда лося не перекрывает. То что не продал сегодня завтра будет дешевле. Дно на рынке будет когда трешка АППС на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо себя чувствует и пережил все катаклизмы).
А почему с 2005? Пример приводите по пиковым ценам в 2008, но в 2005 цены были куда ниже, а с учётом арендного дохода покупки 2005 и сейчас не показывают убытков, ну может за отдельными исключениями.
И очень интересно, с чего хрущу сложиться ещё вдвое так быстро.
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