Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:[ последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.
а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)
дохід на депо перекривав оренду. Оце лише зараз ситуція починає мінятися із закінченням депо у валюті під 6%++ річних
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Serg-ik написав:[ последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.
а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)
Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН не для жизни, а как инвестиция с 2005 года поймали большого лося и ловят его дальше, реально лошары, аренда лося не перекрывает. То что не продал сегодня завтра будет дешевле. Дно на рынке будет когда трешка АППС на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо себя чувствует и пережил все катаклизмы).
А почему с 2005? Пример приводите по пиковым ценам в 2008, но в 2005 цены были куда ниже, а с учётом арендного дохода покупки 2005 и сейчас не показывают убытков, ну может за отдельными исключениями.
И очень интересно, с чего хрущу сложиться ещё вдвое так быстро.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
airmax78 написав:Рынок новых авто бумит. За дизельгейтные гольфы, каждый стоимостью с маленькую квартиру в Киеве, народ передрался и стоит в очереди уже почти год.
\ на днях слышал про эти Гольфы. За 18000 была комплектация из Мексики, которая из Европы приезжает по 30 000. Потому народ и возбудился, По недвижке, новострою, такие варианты есть? Чтоб дисконт 40% в валюте на классное жильё
Вопрос же не в том, какой дисконт. Вопрос в том, что по 18-22 куе (что совсем немало) выставили 3-х летние авто и на них очередь от Арсенальной до Лавры выстроилась. И это не олигархи и не коррупционеры. Вы представляете себе какое смертоубийство будет если с таким дисконтом выставят квартиры?
Скоріш за все це свідчить, що вільних грошових знаків в людей на руках достатньо, але знайти їм достойного застосування в нинішніх умовах нелегко. Можливо спрацьовує ажіотажне бажання "щось урвати, щоб трохи заробити" (припускаю, що певна доля цього "дизельгейтного продукту" піде на перепродаж, бо його обсяг обмежений). Ну не вкладатись же в кілька років підряд просідаючий у вартості бетон. А тут підвертається "синиця в руках".
Sergo написав:Скоріш за все це свідчить, що вільних грошових знаків в людей на руках достатньо, але знайти їм достойного застосування в нинішніх умовах нелегко. Можливо спрацьовує ажіотажне бажання "щось урвати, щоб трохи заробити" (припускаю, що певна доля цього "дизельгейтного продукту" піде на перепродаж, бо його обсяг обмежений). Ну не вкладатись же в кілька років підряд просідаючий у вартості бетон. А тут підвертається "синиця в руках".
А вдруг по какой-то приходи судьбы бетон начнет дорожать? Цикличность рынков, рост доходов, создание новых накоплений, деньги заробитчан или что-то еще. Куда побегут олени, с достаточным количеством денежных знаков на руках?