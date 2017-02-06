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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:44

  Vlad442 написав:
  innamax2008 написав:Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе.

Еще через пару лет начнут бесплатно раздавать, а еще через пару лет приплачивать чтобы забрали.
По этой логике если доллар растет и вырос до небес, нужно покупать, а когда упал продавать.

Влад, не знаю как по недвижимости, но по автомобилям в развитых странах есть оплата за утилизацию авто. Возможно, что не за горами такое обязательство ( денежное) будет наложено и на владельцев недвиги. Это будет приближать к "бесплатно отдать"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:48

  alkasander написав:
  Vlad442 написав:Аляк человек одного прогноза.


А что за прогноз такой был?

Скачок курса доллара в 2008 году - идеально обосновал и предсказал
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:да мне просто интересно во сколько человеку обходится его мечта)

почти ни во сколько.
при курсе 5 и 8 об этом и мечтать не приходилось, просто не тратил из того, что оставалось после оплаты текущих расходов. И не раз писал: при курсе 8 грн/ долл 2800-3300 грн за квартиру-это эквивалент уплаты процентов по кредиту с 250 000 грн ( 30 000 долл), на которые ничего нельзя купить, это только расходы на ремонт.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:53

  Serg-ik написав:Влад, не знаю как по недвижимости, но по автомобилям в развитых странах есть оплата за утилизацию авто. Возможно, что не за горами такое обязательство ( денежное) будет наложено и на владельцев недвиги. Это будет приближать к "бесплатно отдать"


ах вон вы о чем теперь мечтаете!)
так все же, сколько вы занесли ненасытным киевским лендлордам-кровосисям, мечтая о трешке в свежем кирпичном доме на правом берегу по 600$ за метр?
макс отделывался от этого вопроса рассказами о том, как он лихо и без потерь крутил в это время капитал, отбивая аренду, а у вас шо есть сказать в свое оправдание?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:02

  kingkongovets написав:8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:А вдруг по какой-то приходи судьбы бетон начнет дорожать? Цикличность рынков, рост доходов, создание новых накоплений, деньги заробитчан или что-то еще.
Куда побегут олени, с достаточным количеством денежных знаков на руках?

Звісно побіжать, але ж це трапиться тільки коли крива вартості зробить впевнений розворот і покаже однозначну зміну тренду. А поки що народ хапається за будь-яку можливість заробити (як приклад - розметені "квоти дизельгейту").
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