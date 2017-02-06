Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе.
Еще через пару лет начнут бесплатно раздавать, а еще через пару лет приплачивать чтобы забрали. По этой логике если доллар растет и вырос до небес, нужно покупать, а когда упал продавать.
Влад, не знаю как по недвижимости, но по автомобилям в развитых странах есть оплата за утилизацию авто. Возможно, что не за горами такое обязательство ( денежное) будет наложено и на владельцев недвиги. Это будет приближать к "бесплатно отдать"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:да мне просто интересно во сколько человеку обходится его мечта)
почти ни во сколько. при курсе 5 и 8 об этом и мечтать не приходилось, просто не тратил из того, что оставалось после оплаты текущих расходов. И не раз писал: при курсе 8 грн/ долл 2800-3300 грн за квартиру-это эквивалент уплаты процентов по кредиту с 250 000 грн ( 30 000 долл), на которые ничего нельзя купить, это только расходы на ремонт.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:Влад, не знаю как по недвижимости, но по автомобилям в развитых странах есть оплата за утилизацию авто. Возможно, что не за горами такое обязательство ( денежное) будет наложено и на владельцев недвиги. Это будет приближать к "бесплатно отдать"
ах вон вы о чем теперь мечтаете!) так все же, сколько вы занесли ненасытным киевским лендлордам-кровосисям, мечтая о трешке в свежем кирпичном доме на правом берегу по 600$ за метр? макс отделывался от этого вопроса рассказами о том, как он лихо и без потерь крутил в это время капитал, отбивая аренду, а у вас шо есть сказать в свое оправдание?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав:А вдруг по какой-то приходи судьбы бетон начнет дорожать? Цикличность рынков, рост доходов, создание новых накоплений, деньги заробитчан или что-то еще. Куда побегут олени, с достаточным количеством денежных знаков на руках?
Звісно побіжать, але ж це трапиться тільки коли крива вартості зробить впевнений розворот і покаже однозначну зміну тренду. А поки що народ хапається за будь-яку можливість заробити (як приклад - розметені "квоти дизельгейту").