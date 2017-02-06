Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе.
Еще через пару лет начнут бесплатно раздавать, а еще через пару лет приплачивать чтобы забрали. По этой логике если доллар растет и вырос до небес, нужно покупать, а когда упал продавать.
Влад, не знаю как по недвижимости, но по автомобилям в развитых странах есть оплата за утилизацию авто. Возможно, что не за горами такое обязательство ( денежное) будет наложено и на владельцев недвиги. Это будет приближать к "бесплатно отдать"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:да мне просто интересно во сколько человеку обходится его мечта)
почти ни во сколько. при курсе 5 и 8 об этом и мечтать не приходилось, просто не тратил из того, что оставалось после оплаты текущих расходов. И не раз писал: при курсе 8 грн/ долл 2800-3300 грн за квартиру-это эквивалент уплаты процентов по кредиту с 250 000 грн ( 30 000 долл), на которые ничего нельзя купить, это только расходы на ремонт.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:Влад, не знаю как по недвижимости, но по автомобилям в развитых странах есть оплата за утилизацию авто. Возможно, что не за горами такое обязательство ( денежное) будет наложено и на владельцев недвиги. Это будет приближать к "бесплатно отдать"
ах вон вы о чем теперь мечтаете!) так все же, сколько вы занесли ненасытным киевским лендлордам-кровосисям, мечтая о трешке в свежем кирпичном доме на правом берегу по 600$ за метр? макс отделывался от этого вопроса рассказами о том, как он лихо и без потерь крутил в это время капитал, отбивая аренду, а у вас шо есть сказать в свое оправдание?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав:А вдруг по какой-то приходи судьбы бетон начнет дорожать? Цикличность рынков, рост доходов, создание новых накоплений, деньги заробитчан или что-то еще. Куда побегут олени, с достаточным количеством денежных знаков на руках?
Звісно побіжать, але ж це трапиться тільки коли крива вартості зробить впевнений розворот і покаже однозначну зміну тренду. А поки що народ хапається за будь-яку можливість заробити (як приклад - розметені "квоти дизельгейту").
kingkongovets написав:ах вон вы о чем теперь мечтаете!) так все же, сколько вы занесли ненасытным киевским лендлордам-кровосисям, мечтая о трешке в свежем кирпичном доме на правом берегу по 600$ за метр? ...........у вас шо есть сказать в свое оправдание?)
Никаких оправданий-только объяснения, потому что ни в чём не виноват. ненасытные лендлорды были в с конца 2007 по начало 2009 г. в средине августа 2008 лендлорд сказал, что через месяц за единичку в шоколадке на Горького (Антоновича) будет 900, а не 700 (Всплеск сезонной жадности, наверное МБА, как у Трибэки. Друг сказал "смирись". Голова сказала-фиг вам. Это ржака, но съехал 16 сентября, как раз тогда, когда Братья Лемоны грохнулись. ( Интересно до сих пор как они при растущем курсе по 900 получали ))) Потом платил ниже рынка и не лендлордам, а простым киевлянчикам. Насчёт мечтаний: это был всего-лишь комментарий к словам Влада, пояснение что и почему может стать почти даром. Сбор за утилизацию авто при Яныке внедряли. Кто мешает внедрить сбор за утилизацию недвиги?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав: А почему с 2005? Пример приводите по пиковым ценам в 2008, но в 2005 цены были куда ниже, а с учётом арендного дохода покупки 2005 и сейчас не показывают убытков, ну может за отдельными исключениями.
И очень интересно, с чего хрущу сложиться ещё вдвое так быстро.
А кому он нужен. Это как ржавый опель Вектра 1992 года, хлам. Сталинки и царские дома представляют интерес из-за локации, как ренж 2007 года - смотря какой двигатель. Новострой в большинстве своем хлам из газобетона, продукт маркетологов, продал и забыл. Нужно новое продавать с новой легендой.
За 4 месяца 2018 года реализация кирпича украинскими предприятиями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала более чем на 50%.
...в этом году впервые за много лет на складах производителей кирпича фиксируются остатки продукции. Это отражается на загруженности кирпичных заводов. На сегодняшний день в Украине нет ни одного завода по производству кирпича, который бы круглогодично работал на полную мощность"
"Аналогичные сигналы уже начали поступать и от других производителей стройматериалов, в частности металлоконструкций и тому подобное. Падение спроса на строительные материалы отмечает сокращение количества новых строительных проектов (главным образом жилых) в стране через низкий платежеспособный спрос со стороны населения и отсутствие ипотечных и других программ. Некоторое время застройщики пытались подогревать его через собственные программы кредитов и рассрочек. Но и этот ресурс, судя по всему, тоже уже исчерпывается"