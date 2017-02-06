Додано: Вів 29 тра, 2018 14:30

kingkongovets написав: ах вон вы о чем теперь мечтаете!)

так все же, сколько вы занесли ненасытным киевским лендлордам-кровосисям, мечтая о трешке в свежем кирпичном доме на правом берегу по 600$ за метр?

...........у вас шо есть сказать в свое оправдание?) ах вон вы о чем теперь мечтаете!)так все же, сколько вы занесли ненасытным киевским лендлордам-кровосисям, мечтая о трешке в свежем кирпичном доме на правом берегу по 600$ за метр?...........у вас шо есть сказать в свое оправдание?)

Никаких оправданий-только объяснения, потому что ни в чём не виноват.ненасытные лендлорды были в с конца 2007 по начало 2009 г.в средине августа 2008 лендлорд сказал, что через месяц за единичку в шоколадке на Горького (Антоновича) будет 900, а не 700 (Всплеск сезонной жадности, наверное МБА, как у Трибэки. Друг сказал "смирись". Голова сказала-фиг вам. Это ржака, но съехал 16 сентября, как раз тогда, когда Братья Лемоны грохнулись. ( Интересно до сих пор как они при растущем курсе по 900 получали )))Потом платил ниже рынка и не лендлордам, а простым киевлянчикам.Насчёт мечтаний: это был всего-лишь комментарий к словам Влада, пояснение что и почему может стать почти даром. Сбор за утилизацию авто при Яныке внедряли. Кто мешает внедрить сбор за утилизацию недвиги?