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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:23
dimson написав:
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.
А что именно приятно? Что мы "офшор", что у нас низкие налоги (без медицины и безопасности), что у нас беспредел на дорогах, что население не платит налоги, что у нас ворованная музыка? Про все мясо не скажу, но точно знаю, что родственники че-то свиньям то-ли подмешивают, то ли колят, чтобы быстрее росли. А потом на базар. экологичное-домашненькое
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vano80
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:26
innamax2008
Сейчас покупки в большинстве будут не эмоциональные, типа шоб дитЯм хорошо жилось,а мы потерпим, а чтоб вложение доход приносило пожирнее. Принцип влада и натахи, только применимый к любому лакомому бетончику. Троещинский неликвид явно не вписывается в эту модель пока за 35 можно взять однуху новострой и сдавать её не за 6-8, а за 10, да и ремонт на меньшей площади дешевле выйдет раритет капиталить.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:48
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:58
vano80 написав: dimson написав:
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.
А что именно приятно? Что мы "офшор", что у нас низкие налоги (без медицины и безопасности), что у нас беспредел на дорогах, что население не платит налоги, что у нас ворованная музыка? Про все мясо не скажу, но точно знаю, что родственники че-то свиньям то-ли подмешивают, то ли колят
, чтобы быстрее росли. А потом на базар. экологичное-домашненькое
Две стороны беззакония: можно не платить налоги, но придется лопать антибиотики
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Mazay256
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:09
Mazay256 написав:
Две стороны беззакония: можно не платить налоги, но придется лопать антибиотики
.
Угу. А еще у нас можно строить человейники без документов. И "инвесторы" будут вкладываться и требовать от властей узаконить. Можно нарушать какие-то там нормы, а инвесторы Эврики будут требовать вводить в эксплуатацию невзирая на все косяки. И задержка почти по году - "ну а что вы хотите, все так строят". Одни плюсы кругом
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vano80
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