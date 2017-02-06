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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1218121912201221

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:23

  dimson написав:
  kingkongovets написав:8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.


А что именно приятно? Что мы "офшор", что у нас низкие налоги (без медицины и безопасности), что у нас беспредел на дорогах, что население не платит налоги, что у нас ворованная музыка? Про все мясо не скажу, но точно знаю, что родственники че-то свиньям то-ли подмешивают, то ли колят, чтобы быстрее росли. А потом на базар. экологичное-домашненькое :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:26

innamax2008
Сейчас покупки в большинстве будут не эмоциональные, типа шоб дитЯм хорошо жилось,а мы потерпим, а чтоб вложение доход приносило пожирнее. Принцип влада и натахи, только применимый к любому лакомому бетончику. Троещинский неликвид явно не вписывается в эту модель пока за 35 можно взять однуху новострой и сдавать её не за 6-8, а за 10, да и ремонт на меньшей площади дешевле выйдет раритет капиталить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:48

  Оранжевый-хит сезона написав:ну за 50, я ему даже чавдар не продам

После выборов может быть и за 40 не продаш! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:58

  vano80 написав:
  dimson написав:
  kingkongovets написав:8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.


А что именно приятно? Что мы "офшор", что у нас низкие налоги (без медицины и безопасности), что у нас беспредел на дорогах, что население не платит налоги, что у нас ворованная музыка? Про все мясо не скажу, но точно знаю, что родственники че-то свиньям то-ли подмешивают, то ли колят, чтобы быстрее росли. А потом на базар. экологичное-домашненькое :D


Две стороны беззакония: можно не платить налоги, но придется лопать антибиотики :oops:.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:09

  Mazay256 написав:
Две стороны беззакония: можно не платить налоги, но придется лопать антибиотики :oops:.


Угу. А еще у нас можно строить человейники без документов. И "инвесторы" будут вкладываться и требовать от властей узаконить. Можно нарушать какие-то там нормы, а инвесторы Эврики будут требовать вводить в эксплуатацию невзирая на все косяки. И задержка почти по году - "ну а что вы хотите, все так строят". Одни плюсы кругом :mrgreen:
vano80
 
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