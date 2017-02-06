Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.
А что именно приятно? Что мы "офшор", что у нас низкие налоги (без медицины и безопасности), что у нас беспредел на дорогах, что население не платит налоги, что у нас ворованная музыка? Про все мясо не скажу, но точно знаю, что родственники че-то свиньям то-ли подмешивают, то ли колят, чтобы быстрее росли. А потом на базар. экологичное-домашненькое
innamax2008 Сейчас покупки в большинстве будут не эмоциональные, типа шоб дитЯм хорошо жилось,а мы потерпим, а чтоб вложение доход приносило пожирнее. Принцип влада и натахи, только применимый к любому лакомому бетончику. Троещинский неликвид явно не вписывается в эту модель пока за 35 можно взять однуху новострой и сдавать её не за 6-8, а за 10, да и ремонт на меньшей площади дешевле выйдет раритет капиталить.
Оранжевый-хит сезона написав:ну за 50, я ему даже чавдар не продам
После выборов может быть и за 40 не продаш!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.
А что именно приятно? Что мы "офшор", что у нас низкие налоги (без медицины и безопасности), что у нас беспредел на дорогах, что население не платит налоги, что у нас ворованная музыка? Про все мясо не скажу, но точно знаю, что родственники че-то свиньям то-ли подмешивают, то ли колят, чтобы быстрее росли. А потом на базар. экологичное-домашненькое
Две стороны беззакония: можно не платить налоги, но придется лопать антибиотики .
Mazay256 написав: Две стороны беззакония: можно не платить налоги, но придется лопать антибиотики .
Угу. А еще у нас можно строить человейники без документов. И "инвесторы" будут вкладываться и требовать от властей узаконить. Можно нарушать какие-то там нормы, а инвесторы Эврики будут требовать вводить в эксплуатацию невзирая на все косяки. И задержка почти по году - "ну а что вы хотите, все так строят". Одни плюсы кругом
Польский строитель, 33-летний Збигнев Лачовский, который четыре года работал в Лондоне, рассказал "Стране", что этим летом собирается вернуться в Польшу. .... в Польше уровень жизни растет, зарплаты тоже, работы на тех же стройках хватает, а стоит все намного дешевле, чем в Англии. Аренда квартиры на родине обходится в 400, а в Англии - в 4 раза дороже. Англичане живут очень скромно, сильно экономят. Зарплаты вроде большие, а после уплаты всех налогов, аренды и кредитов остается очень мало. Поэтому хотим вернуться в родные края", – признается Лачовский.
Когда после безвиза в Польшу начали зазывать больше украинцев, зарплаты им подняли. По данным агентств по трудоустройству, средняя ставка составляет 12 злотых (86 гривен) – за год ставка выросла на целых 33 процента.
На польских сайтах по трудоустройству на сезонные работы ищут работников из Украины на зарплату 2,4 тысячи злотых (17 тысяч гривен), хотя раньше они получали около 1,8-2 тысячи злотых (13-14 тысяч гривен).
Особенно в цене строители. Зарплата украинских каменщиков с мая по июль увеличилась на четверть – от 20 до 25 злотых "грязными" в час (от 145 до 180 гривен). Штукатурам до безвиза платили 25 злотых в час, сейчас – 30 злотых (213 гривен).
Среди украинских заробитчан в Польше новость о возвращении поляков вызвала противоречивые мнения.
"Вряд ли поляки согласятся пахать по тем же ставкам, что и мы. Поэтому я на свой кусок хлеба заработаю, даже не переживаю – таких вакансий полно", – уверен Алексей Малюта, который трудится на мясокомбинате в Лодзе за 2 тысячи злотых в месяц ($550).
Его оптимизм не разделяет львовский штукатур Роман Крупка, который на стройке под Варшавой получает около 5 тысяч злотых ($1,5 тысячи).
гайс а подскажите плз где лучше смотреть обявы о продаже вторички? лун вроде самая удобная карта.. находил ещё пару сайтов с похожеш картой но намного меньше обяв на них ... смущает что обявы на лун есть которые на олх не видно (или не нахожу, хз) где лучше мониторить?