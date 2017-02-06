Польский строитель, 33-летний Збигнев Лачовский, который четыре года работал в Лондоне, рассказал "Стране", что этим летом собирается вернуться в Польшу.

.... в Польше уровень жизни растет, зарплаты тоже, работы на тех же стройках хватает, а стоит все намного дешевле, чем в Англии. Аренда квартиры на родине обходится в 400, а в Англии - в 4 раза дороже. Англичане живут очень скромно, сильно экономят. Зарплаты вроде большие, а после уплаты всех налогов, аренды и кредитов остается очень мало. Поэтому хотим вернуться в родные края", – признается Лачовский.



Когда после безвиза в Польшу начали зазывать больше украинцев, зарплаты им подняли. По данным агентств по трудоустройству, средняя ставка составляет 12 злотых (86 гривен) – за год ставка выросла на целых 33 процента.



На польских сайтах по трудоустройству на сезонные работы ищут работников из Украины на зарплату 2,4 тысячи злотых (17 тысяч гривен), хотя раньше они получали около 1,8-2 тысячи злотых (13-14 тысяч гривен).



Особенно в цене строители. Зарплата украинских каменщиков с мая по июль увеличилась на четверть – от 20 до 25 злотых "грязными" в час (от 145 до 180 гривен). Штукатурам до безвиза платили 25 злотых в час, сейчас – 30 злотых (213 гривен).



Среди украинских заробитчан в Польше новость о возвращении поляков вызвала противоречивые мнения.



"Вряд ли поляки согласятся пахать по тем же ставкам, что и мы. Поэтому я на свой кусок хлеба заработаю, даже не переживаю – таких вакансий полно", – уверен Алексей Малюта, который трудится на мясокомбинате в Лодзе за 2 тысячи злотых в месяц ($550).



Его оптимизм не разделяет львовский штукатур Роман Крупка, который на стройке под Варшавой получает около 5 тысяч злотых ($1,5 тысячи).