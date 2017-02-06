RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1219122012211222>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:23

  dimson написав:
  kingkongovets написав:8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.


А что именно приятно? Что мы "офшор", что у нас низкие налоги (без медицины и безопасности), что у нас беспредел на дорогах, что население не платит налоги, что у нас ворованная музыка? Про все мясо не скажу, но точно знаю, что родственники че-то свиньям то-ли подмешивают, то ли колят, чтобы быстрее росли. А потом на базар. экологичное-домашненькое :D
vano80
 
Повідомлень: 726
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:26

innamax2008
Сейчас покупки в большинстве будут не эмоциональные, типа шоб дитЯм хорошо жилось,а мы потерпим, а чтоб вложение доход приносило пожирнее. Принцип влада и натахи, только применимый к любому лакомому бетончику. Троещинский неликвид явно не вписывается в эту модель пока за 35 можно взять однуху новострой и сдавать её не за 6-8, а за 10, да и ремонт на меньшей площади дешевле выйдет раритет капиталить.
барабашов
 
Повідомлень: 921
З нами з: 16.06.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:48

  Оранжевый-хит сезона написав:ну за 50, я ему даже чавдар не продам

После выборов может быть и за 40 не продаш! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3221
З нами з: 22.08.16
Подякував: 64 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:58

  vano80 написав:
  dimson написав:
  kingkongovets написав:8 вещей, в которых Украина лучше, чем Европа

https://coolyanews.info/mihail-kuhar-uk ... fshor.html
ув.кингконговец,спс за интересную подборку. удивлен приятно.если кому у нас расскажу,не поверят тоже,т.к. зубожиння и зрада.


А что именно приятно? Что мы "офшор", что у нас низкие налоги (без медицины и безопасности), что у нас беспредел на дорогах, что население не платит налоги, что у нас ворованная музыка? Про все мясо не скажу, но точно знаю, что родственники че-то свиньям то-ли подмешивают, то ли колят, чтобы быстрее росли. А потом на базар. экологичное-домашненькое :D


Две стороны беззакония: можно не платить налоги, но придется лопать антибиотики :oops:.
Mazay256
 
Повідомлень: 131
З нами з: 15.06.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:09

  Mazay256 написав:
Две стороны беззакония: можно не платить налоги, но придется лопать антибиотики :oops:.


Угу. А еще у нас можно строить человейники без документов. И "инвесторы" будут вкладываться и требовать от властей узаконить. Можно нарушать какие-то там нормы, а инвесторы Эврики будут требовать вводить в эксплуатацию невзирая на все косяки. И задержка почти по году - "ну а что вы хотите, все так строят". Одни плюсы кругом :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 726
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:25

как живут там....
Польский строитель, 33-летний Збигнев Лачовский, который четыре года работал в Лондоне, рассказал "Стране", что этим летом собирается вернуться в Польшу.
.... в Польше уровень жизни растет, зарплаты тоже, работы на тех же стройках хватает, а стоит все намного дешевле, чем в Англии. Аренда квартиры на родине обходится в 400, а в Англии - в 4 раза дороже. Англичане живут очень скромно, сильно экономят. Зарплаты вроде большие, а после уплаты всех налогов, аренды и кредитов остается очень мало. Поэтому хотим вернуться в родные края", – признается Лачовский.

Когда после безвиза в Польшу начали зазывать больше украинцев, зарплаты им подняли. По данным агентств по трудоустройству, средняя ставка составляет 12 злотых (86 гривен) – за год ставка выросла на целых 33 процента.

На польских сайтах по трудоустройству на сезонные работы ищут работников из Украины на зарплату 2,4 тысячи злотых (17 тысяч гривен), хотя раньше они получали около 1,8-2 тысячи злотых (13-14 тысяч гривен).

Особенно в цене строители. Зарплата украинских каменщиков с мая по июль увеличилась на четверть – от 20 до 25 злотых "грязными" в час (от 145 до 180 гривен). Штукатурам до безвиза платили 25 злотых в час, сейчас – 30 злотых (213 гривен).

Среди украинских заробитчан в Польше новость о возвращении поляков вызвала противоречивые мнения.

"Вряд ли поляки согласятся пахать по тем же ставкам, что и мы. Поэтому я на свой кусок хлеба заработаю, даже не переживаю – таких вакансий полно", – уверен Алексей Малюта, который трудится на мясокомбинате в Лодзе за 2 тысячи злотых в месяц ($550).

Его оптимизм не разделяет львовский штукатур Роман Крупка, который на стройке под Варшавой получает около 5 тысяч злотых ($1,5 тысячи).

https://strana.ua/articles/142622-chem-breksit-hrozit-ukrainskim-zarobitchanam-v-polshe-.html
аренда квартиры 400 долл...в Польше. сравните с з/п.
и у нас...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 7969
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:26

  vano80 написав:Одни плюсы кругом :mrgreen:

и бл.яхи...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12835
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1715 раз.
Подякували: 3462 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:34

  Yuri_T написав:
  vano80 написав:Одни плюсы кругом :mrgreen:

и бл.яхи...


И самый кайф от того, что оказывается так можно было(есть) - УКОшное легализуют, бл.яхи. растаможат, комуналку спишут, а ты плати как лох. :D
vano80
 
Повідомлень: 726
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:48

  Serg-ik написав:
Аренда квартиры на родине обходится в 400, а в Англии - в 4 раза дороже.

Посмотрел олх. Аренда в Варшаве, при беглой прикидке, в полтора раза дороже, чем в Киеве. Пусть меня поправят, кто в теме.
Интересно, сколько стоит положить метр плитки в Варшаве?
Vlad442
 
Повідомлень: 4256
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

гайс а подскажите плз где лучше смотреть обявы о продаже вторички? лун вроде самая удобная карта.. находил ещё пару сайтов с похожеш картой но намного меньше обяв на них ... смущает что обявы на лун есть которые на олх не видно (или не нахожу, хз)
где лучше мониторить?

спасибо
fenix81
 
Повідомлень: 207
З нами з: 15.06.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1219122012211222>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1075, 1076, 1077
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10763 1956877
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 12:41
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23659
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15065)
29.05.2018 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.