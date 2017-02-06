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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:03
fenix81 написав:
гайс а подскажите плз где лучше смотреть обявы о продаже вторички? лун вроде самая удобная карта.. находил ещё пару сайтов с похожеш картой но намного меньше обяв на них ... смущает что обявы на лун есть которые на олх не видно (или не нахожу, хз)
где лучше мониторить?
спасибо
Реалт юа посмотрите. Без карты, но с районами
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Додано: Вів 29 тра, 2018 18:11
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Аренда квартиры на родине обходится в 400, а в Англии - в 4 раза дороже.
Посмотрел олх. Аренда в Варшаве, при беглой прикидке, в полтора раза дороже, чем в Киеве. Пусть меня поправят, кто в теме.
Интересно, сколько стоит положить метр плитки в Варшаве?
Наверняка впятеро дешевле. Мух с Сержиком подтвердят. Там и масло на хлеб 100%-е шпеки мажуть, и пиво крепче нашего спирта и вкуснее, и канхфеты - чистый сахар и шакалад.
Тот строитель в отчёте забыл указать где, какая по площади и ипенутости локэйшена и в каком состоянии квартира в Британи 1600, а в Польше - 400. А также то, что ни баксы, ни евро в королевстве не в ходу - только фунты.
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