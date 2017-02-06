Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Аренда квартиры на родине обходится в 400, а в Англии - в 4 раза дороже.
Посмотрел олх. Аренда в Варшаве, при беглой прикидке, в полтора раза дороже, чем в Киеве. Пусть меня поправят, кто в теме. Интересно, сколько стоит положить метр плитки в Варшаве?
Наверняка впятеро дешевле. Мух с Сержиком подтвердят. Там и масло на хлеб 100%-е шпеки мажуть, и пиво крепче нашего спирта и вкуснее, и канхфеты - чистый сахар и шакалад. Тот строитель в отчёте забыл указать где, какая по площади и ипенутости локэйшена и в каком состоянии квартира в Британи 1600, а в Польше - 400. А также то, что ни баксы, ни евро в королевстве не в ходу - только фунты.
flyman написав:взаимоісключающі пагаграхви детектед, Влад, Ви блондінко?
Для кого слишком сложно, расшифрую. Сейчас недвижимость очень-очень недорогая, но соответствует обстоятельствам - послевоенное восстановление и яма в доходах, вызванная трехкратной девальвацией. Через 5 лет она будет просто недорогая, но и перекоса уже не будет, когда грузчик, или кем ты там работал в Польше, получает больше квалифицированного рабочего в Украине.
flyman написав:взаимоісключающі пагаграхви детектед, Влад, Ви блондінко?
Для кого слишком сложно, расшифрую. Сейчас недвижимость очень-очень недорогая, но соответствует обстоятельствам - послевоенное восстановление и яма в доходах, вызванная трехкратной девальвацией. Через 5 лет она будет просто недорогая, но и перекоса уже не будет, когда грузчик, или кем ты там работал в Польше, получает больше квалифицированного рабочего в Украине.
Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К. При этом потолки... 2,7м
Че-то мне кажется они загоняют. PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:
Vlad442 написав:Для кого слишком сложно, расшифрую. Сейчас недвижимость очень-очень недорогая, но соответствует обстоятельствам - послевоенное восстановление и яма в доходах, вызванная трехкратной девальвацией. Через 5 лет она будет просто недорогая, но и перекоса уже не будет, когда грузчик, или кем ты там работал в Польше, получает больше квалифицированного рабочего в Украине.
airmax78 написав:Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К. При этом потолки... 2,7м
Че-то мне кажется они загоняют. PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:
Такого нет ни в одном ЖК в Киеве.
Потерпить. Через 3 месяца в новолипках по 1,5 с ремонтом.
Эти 30% худшего сценария - если порох какими-то политтехнологиями, админресурсом, грязной игрой проскочит на второй срок.
Трибека, ну что вы, извините, несете? Новый президент - это минимум год переколбашивания всего и вся. И в этот год нам вряд ли кто-то даст хоть копейку. А отдавать надо. Начнут потрошить ЗВР - это неизбежно отразится на курсе... Короче, ваши 30% - это как раз Тимоха или какой-то совсем уж невероятный чертик из табакерки.
Первый написав:Потерпить. Через 3 месяца в новолипках по 1,5 с ремонтом.
Не могу я больше терпеть. Есть покупатель на Голосеево задорого (какие чудеса, все-таки, совершает бомбер животворящий) - хочу телепортироваться в модный МОП, пока, как прогнозирует Влад, не выросло в 2 раза.