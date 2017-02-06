RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1220122112221223>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:06

  Yuri_T написав:
  vano80 написав:Одни плюсы кругом :mrgreen:

и бл.яхи...

Фаны Ливерпуля были в шоке от того, сколько поляков и прибалтов в Киеве подрабатывают в такси :wink:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6887
З нами з: 30.11.11
Подякував: 668 раз.
Подякували: 1612 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:11

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
Аренда квартиры на родине обходится в 400, а в Англии - в 4 раза дороже.

Посмотрел олх. Аренда в Варшаве, при беглой прикидке, в полтора раза дороже, чем в Киеве. Пусть меня поправят, кто в теме.
Интересно, сколько стоит положить метр плитки в Варшаве?

Наверняка впятеро дешевле. Мух с Сержиком подтвердят. Там и масло на хлеб 100%-е шпеки мажуть, и пиво крепче нашего спирта и вкуснее, и канхфеты - чистый сахар и шакалад. :mrgreen:
Тот строитель в отчёте забыл указать где, какая по площади и ипенутости локэйшена и в каком состоянии квартира в Британи 1600, а в Польше - 400. А также то, что ни баксы, ни евро в королевстве не в ходу - только фунты.
барабашов
 
Повідомлень: 921
З нами з: 16.06.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:44

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
Аренда квартиры на родине обходится в 400, а в Англии - в 4 раза дороже.

Посмотрел олх. Аренда в Варшаве, при беглой прикидке, в полтора раза дороже, чем в Киеве. Пусть меня поправят, кто в теме.
Интересно, сколько стоит положить метр плитки в Варшаве?

40-60 злотых за квадрат.Половые извращения в виде шлифовки под 45грд дполнительно.
Bolt
 
Повідомлень: 116
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:47

  Vlad442 написав:
  flyman написав:взаимоісключающі пагаграхви детектед,
Влад, Ви блондінко?

Для кого слишком сложно, расшифрую. Сейчас недвижимость очень-очень недорогая, но соответствует обстоятельствам - послевоенное восстановление и яма в доходах, вызванная трехкратной девальвацией. Через 5 лет она будет просто недорогая, но и перекоса уже не будет, когда грузчик, или кем ты там работал в Польше, получает больше квалифицированного рабочего в Украине.



https://www.pravda.com.ua/articles/2018/05/29/7181262/

Влад, думаю вы излишне оптимистичны.

Мне бы конечно хотелось удорожания недвижимости в 2 раза, но думаю впереди нас ожидает стагнация, а потом нужно смотреть как пройдут выборы: че будет с курсом, с политической стабильностью и т.д.

Может и пронесет.

Пока думаю что шанс самого неблагоприятного исхода для страны - 30%. Соответственно 70% что пронесет. Но и 30% - это очень много.

Копите кеш. Будьте осторожны.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3250
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:09

  Tribeca написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:взаимоісключающі пагаграхви детектед,
Влад, Ви блондінко?

Для кого слишком сложно, расшифрую. Сейчас недвижимость очень-очень недорогая, но соответствует обстоятельствам - послевоенное восстановление и яма в доходах, вызванная трехкратной девальвацией. Через 5 лет она будет просто недорогая, но и перекоса уже не будет, когда грузчик, или кем ты там работал в Польше, получает больше квалифицированного рабочего в Украине.



https://www.pravda.com.ua/articles/2018/05/29/7181262/

Влад, думаю вы излишне оптимистичны.

Мне бы конечно хотелось удорожания недвижимости в 2 раза, но думаю впереди нас ожидает стагнация, а потом нужно смотреть как пройдут выборы: че будет с курсом, с политической стабильностью и т.д.

Может и пронесет.

Пока думаю что шанс самого неблагоприятного исхода для страны - 30%. Соответственно 70% что пронесет. Но и 30% - это очень много.

Копите кеш. Будьте осторожны.

Як може бути гірше? Виберуть же юлю чи бойка, адже порох поганий президент. Чи виберуть кращого, а стане гірше? Аааа, бутиль віскі необхідно буде віддати? Чи шо?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12669
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1652 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К.
При этом потолки... 2,7м

Че-то мне кажется они загоняют.
PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:
Зображення

Такого нет ни в одном ЖК в Киеве.
airmax78
 
Повідомлень: 24577
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:17

  Первый написав:
  Tribeca написав:
  Vlad442 написав:Для кого слишком сложно, расшифрую. Сейчас недвижимость очень-очень недорогая, но соответствует обстоятельствам - послевоенное восстановление и яма в доходах, вызванная трехкратной девальвацией. Через 5 лет она будет просто недорогая, но и перекоса уже не будет, когда грузчик, или кем ты там работал в Польше, получает больше квалифицированного рабочего в Украине.



https://www.pravda.com.ua/articles/2018/05/29/7181262/

Влад, думаю вы излишне оптимистичны.

Мне бы конечно хотелось удорожания недвижимости в 2 раза, но думаю впереди нас ожидает стагнация, а потом нужно смотреть как пройдут выборы: че будет с курсом, с политической стабильностью и т.д.

Может и пронесет.

Пока думаю что шанс самого неблагоприятного исхода для страны - 30%. Соответственно 70% что пронесет. Но и 30% - это очень много.

Копите кеш. Будьте осторожны.

Як може бути гірше? Виберуть же юлю чи бойка, адже порох поганий президент. Чи виберуть кращого, а стане гірше? Аааа, бутиль віскі необхідно буде віддати? Чи шо?


Я не агитирую за юлю или бойка.

Нужно голосовать за любого, кто не порох.

Эти 30% худшего сценария - если порох какими-то политтехнологиями, админресурсом, грязной игрой проскочит на второй срок.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3250
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:18

  airmax78 написав:Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К.
При этом потолки... 2,7м

Че-то мне кажется они загоняют.
PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:
Зображення

Такого нет ни в одном ЖК в Киеве.

Потерпить. Через 3 месяца в новолипках по 1,5 с ремонтом.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12669
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1652 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:23

  Tribeca написав:Я не агитирую за юлю или бойка.

Нужно голосовать за любого, кто не порох.

Эти 30% худшего сценария - если порох какими-то политтехнологиями, админресурсом, грязной игрой проскочит на второй срок.

Трибека, ну что вы, извините, несете? Новый президент - это минимум год переколбашивания всего и вся. И в этот год нам вряд ли кто-то даст хоть копейку. А отдавать надо. Начнут потрошить ЗВР - это неизбежно отразится на курсе... Короче, ваши 30% - это как раз Тимоха или какой-то совсем уж невероятный чертик из табакерки.
airmax78
 
Повідомлень: 24577
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:25

  Первый написав:Потерпить. Через 3 месяца в новолипках по 1,5 с ремонтом.

Не могу я больше терпеть. Есть покупатель на Голосеево задорого (какие чудеса, все-таки, совершает бомбер животворящий) - хочу телепортироваться в модный МОП, пока, как прогнозирует Влад, не выросло в 2 раза.
airmax78
 
Повідомлень: 24577
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1220122112221223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1075, 1076, 1077
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10763 1956920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 12:41
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23659
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6708)
29.05.2018 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.