Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эти 30% худшего сценария - если порох какими-то политтехнологиями, админресурсом, грязной игрой проскочит на второй срок.
Трибека, ну что вы, извините, несете? Новый президент - это минимум год переколбашивания всего и вся. И в этот год нам вряд ли кто-то даст хоть копейку. А отдавать надо. Начнут потрошить ЗВР - это неизбежно отразится на курсе... Короче, ваши 30% - это как раз Тимоха или какой-то совсем уж невероятный чертик из табакерки.
Макс, вам напомнить как однотуровый получил свои 54%?
-долар ПА10 -АТО за пару часов -снизить комуналку -нечувана свобода слова
И т.д.
А реально чел распродает страну по кусочкам.
Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.
thirdeye написав:Был сегодня в Метро на Позняках. Вонь стоит такая, что хочется прям на машине заехать внутрь, чтобы не идти по парковке. ЖК Вонючка оправдывает свое название, как там жить в такие дни - не представляю
Че, рекомендуете в особо вонючие дни делать скидку на аренду?
Например в обычные дни -300грн/день (9000 в месяц), но если день вонючий - то за этот день скидка 10грн.
Уверен за пару сотен гривен в месяц понаехи еще и не такое нюхать будут
airmax78 написав:Трибека, ну что вы, извините, несете? Новый президент - это минимум год переколбашивания всего и вся. И в этот год нам вряд ли кто-то даст хоть копейку. А отдавать надо. Начнут потрошить ЗВР - это неизбежно отразится на курсе... Короче, ваши 30% - это как раз Тимоха или какой-то совсем уж невероятный чертик из табакерки.
Макс, вам напомнить как однотуровый получил свои 54%?
-долар ПА10 -АТО за пару часов -снизить комуналку -нечувана свобода слова
И т.д.
А реально чел распродает страну по кусочкам.
Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.
Так он бы 100% обещаний выполнил, если бы не х-йло и Август 2014го. АТО бы закончил полным освобождением Донбасса уже к сентябрю 2014го, курс бы, в этом случае, вполне возможно, удалось бы удержать на уровне 12. Коммуналку он вряд ли обещал снизить (это вы уже придумываете), а нечувана свобода слова - это наша повседневная реальность, к сожалению. Наверное больше нет второй такой страны где всякие 3.14дорасы в общенациональном эфире 24/7 призывают к сносу действующей власти и развалу страны.
thirdeye написав:Был сегодня в Метро на Позняках. Вонь стоит такая, что хочется прям на машине заехать внутрь, чтобы не идти по парковке. ЖК Вонючка оправдывает свое название, как там жить в такие дни - не представляю
Че, рекомендуете в особо вонючие дни делать скидку на аренду?
Например в обычные дни -300грн/день (9000 в месяц), но если день вонючий - то за этот день скидка 10грн.
Уверен за пару сотен гривен в месяц понаехи еще и не такое нюхать будут
Я считаю, что за запах премию должны платить. Говорите, что это сероводород - очень полезен для кожи. Если у кого экземы какие или псориаз - достаточно просто 2.5-3 часа гулять вокруг дома и глубоко дышать - все проходит.
Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 тра, 2018 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Макс, вам напомнить как однотуровый получил свои 54%?
-долар ПА10 -АТО за пару часов -снизить комуналку -нечувана свобода слова
И т.д.
А реально чел распродает страну по кусочкам.
Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.
Так он бы 100% обещаний выполнил, если бы не х-йло и Август 2014го. АТО бы закончил полным освобождением Донбасса уже к сентябрю 2014го, курс бы, в этом случае, вполне возможно, удалось бы удержать на уровне 12. Коммуналку он вряд ли обещал снизить (это вы уже придумываете), а нечувана свобода слова - это наша повседневная реальность, к сожалению. Наверное больше нет второй такой страны где всякие 3.14дорасы в общенациональном эфире 24/7 призывают к сносу действующей власти и развалу страны.
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
Макс, у чувака был огромнейший лимит доверия, больший чем у кого либо за годы независимости.
Представьте что у вас рак. Вы в безнадеге. Находится врач, который вам 4 года внушает что сейчас он вас вылечит. Что вы вот-вот пойдете на поправку. Вы башляете бабло. Продали уже квартиру. Верите. И вдруг замечаете что после очередной операции у вас вырезали почку и продали на черном рынке. Ну а лечить вас никто изначально и не собирался. Рак прогрессирует. Почки нет. Денег нет.
Вы к этому врачу на второй курс лечения запишитесь? Или по морде дадите?
Tribeca Я бы посмотрел на вас на встрече с избирателями в городе Житомир. Это вообще ни о чем. Порох все делал правильно. При том что ни админ ресурса, ни денег (кроме своих собственных), ни армии у него в 2014 не было. Тем не менее, он все делал для того, чтобы задушить сепаратизм и у него это почти получилось. Ну не мог он в мае 2014-го года, предугадать какими конченными гнднми окажется х-ло и "братский нарот".