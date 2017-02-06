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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:31

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:Я не агитирую за юлю или бойка.

Нужно голосовать за любого, кто не порох.

Эти 30% худшего сценария - если порох какими-то политтехнологиями, админресурсом, грязной игрой проскочит на второй срок.

Трибека, ну что вы, извините, несете? Новый президент - это минимум год переколбашивания всего и вся. И в этот год нам вряд ли кто-то даст хоть копейку. А отдавать надо. Начнут потрошить ЗВР - это неизбежно отразится на курсе... Короче, ваши 30% - это как раз Тимоха или какой-то совсем уж невероятный чертик из табакерки.



Макс, вам напомнить как однотуровый получил свои 54%?

-долар ПА10
-АТО за пару часов
-снизить комуналку
-нечувана свобода слова

И т.д.

А реально чел распродает страну по кусочкам.

Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня в Метро на Позняках. Вонь стоит такая, что хочется прям на машине заехать внутрь, чтобы не идти по парковке. ЖК Вонючка оправдывает свое название, как там жить в такие дни - не представляю
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:35

  thirdeye написав:Был сегодня в Метро на Позняках. Вонь стоит такая, что хочется прям на машине заехать внутрь, чтобы не идти по парковке. ЖК Вонючка оправдывает свое название, как там жить в такие дни - не представляю


Че, рекомендуете в особо вонючие дни делать скидку на аренду?

Например в обычные дни -300грн/день (9000 в месяц), но если день вонючий - то за этот день скидка 10грн.

Уверен за пару сотен гривен в месяц понаехи еще и не такое нюхать будут
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:40

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Трибека, ну что вы, извините, несете? Новый президент - это минимум год переколбашивания всего и вся. И в этот год нам вряд ли кто-то даст хоть копейку. А отдавать надо. Начнут потрошить ЗВР - это неизбежно отразится на курсе... Короче, ваши 30% - это как раз Тимоха или какой-то совсем уж невероятный чертик из табакерки.



Макс, вам напомнить как однотуровый получил свои 54%?

-долар ПА10
-АТО за пару часов
-снизить комуналку
-нечувана свобода слова

И т.д.

А реально чел распродает страну по кусочкам.

Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.

Так он бы 100% обещаний выполнил, если бы не х-йло и Август 2014го. АТО бы закончил полным освобождением Донбасса уже к сентябрю 2014го, курс бы, в этом случае, вполне возможно, удалось бы удержать на уровне 12. Коммуналку он вряд ли обещал снизить (это вы уже придумываете), а нечувана свобода слова - это наша повседневная реальность, к сожалению. Наверное больше нет второй такой страны где всякие 3.14дорасы в общенациональном эфире 24/7 призывают к сносу действующей власти и развалу страны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:41

  Tribeca написав:Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.

голосовавшие за уголовника с двумя судимостями, наверное, знают какой-то секрет голосования. только не делятся им :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:42

  Tribeca написав:
  thirdeye написав:Был сегодня в Метро на Позняках. Вонь стоит такая, что хочется прям на машине заехать внутрь, чтобы не идти по парковке. ЖК Вонючка оправдывает свое название, как там жить в такие дни - не представляю


Че, рекомендуете в особо вонючие дни делать скидку на аренду?

Например в обычные дни -300грн/день (9000 в месяц), но если день вонючий - то за этот день скидка 10грн.

Уверен за пару сотен гривен в месяц понаехи еще и не такое нюхать будут

Я считаю, что за запах премию должны платить. Говорите, что это сероводород - очень полезен для кожи. Если у кого экземы какие или псориаз - достаточно просто 2.5-3 часа гулять вокруг дома и глубоко дышать - все проходит.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 тра, 2018 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:55

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:

Макс, вам напомнить как однотуровый получил свои 54%?

-долар ПА10
-АТО за пару часов
-снизить комуналку
-нечувана свобода слова

И т.д.

А реально чел распродает страну по кусочкам.

Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.

Так он бы 100% обещаний выполнил, если бы не х-йло и Август 2014го. АТО бы закончил полным освобождением Донбасса уже к сентябрю 2014го, курс бы, в этом случае, вполне возможно, удалось бы удержать на уровне 12. Коммуналку он вряд ли обещал снизить (это вы уже придумываете), а нечувана свобода слова - это наша повседневная реальность, к сожалению. Наверное больше нет второй такой страны где всякие 3.14дорасы в общенациональном эфире 24/7 призывают к сносу действующей власти и развалу страны.


https://youtu.be/WzkUE7yxZpA

Про снижение комуналки навскидку найти не могу, но видел своими глазами: на Майдане Яценюк и ПАПа кричали, что раз Россия дала скидку на газ, то нужно снизить комуналку для населения на 30%.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:59

  airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.



Макс, у чувака был огромнейший лимит доверия, больший чем у кого либо за годы независимости.

Представьте что у вас рак. Вы в безнадеге. Находится врач, который вам 4 года внушает что сейчас он вас вылечит. Что вы вот-вот пойдете на поправку. Вы башляете бабло. Продали уже квартиру. Верите. И вдруг замечаете что после очередной операции у вас вырезали почку и продали на черном рынке. Ну а лечить вас никто изначально и не собирался. Рак прогрессирует. Почки нет. Денег нет.

Вы к этому врачу на второй курс лечения запишитесь? Или по морде дадите?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:01

Tribeca Я бы посмотрел на вас на встрече с избирателями в городе Житомир. Это вообще ни о чем. Порох все делал правильно. При том что ни админ ресурса, ни денег (кроме своих собственных), ни армии у него в 2014 не было. Тем не менее, он все делал для того, чтобы задушить сепаратизм и у него это почти получилось. Ну не мог он в мае 2014-го года, предугадать какими конченными гнднми окажется х-ло и "братский нарот".
airmax78
 
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