Макс, а до сих пор думаете что это Путин виноват что у нас Ротердам+, 7 млн трудовых эмигрантов и деиндустриализация полным ходом?
Главное не раскачивать будку, атопутиннападет.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, а до сих пор думаете что это Путин виноват что у нас Ротердам+, 7 млн трудовых эмигрантов и деиндустриализация полным ходом?
Главное не раскачивать будку, атопутиннападет.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:08
Тьфу на вас. Но, на самом деле немного не так. Вы пришли к врачу, покашливая. Он вас послушал - ну, типа какие-то хрипы - надо обследоваться. Вы вышли от него, а на выходе вас сбил пьяный сосед на машине. Принесли вас обратно и тут выяснилось, что у вас ко всему еще и рак легких. ВОт примерно в такой ситуации находилась страна после августа 2014го. И при чем тут врач к вашим проблемам? Ну, ОК, он ваш участковый врач был и не 3.14здил вас каждый раз, когда вы курили сигареты, а даже когда-то сам сигаретами приторговывал.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 тра, 2018 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, поймите, никто ж его насильно президентом не делал.
Он сам туда полез.
Естественно что это нелегко. Но воровать то зачем?
Чел кстати был во всех правительствах - и при Юле, и при Вфя.
Один из основателей Партии регионов кстати.
Классический олигарх - сколотил миллиарды, будучи на госслужбе и в ВР.
Макс, и речь не о августе 14, с тех пор уже прошло почти 4 года! Макс, ЧЕТЫРЕ ГОДА *****, замыливания глаз всякими переименованиями улиц и запретом книг, и воровства, коррупции, кумовства, и снова воровства.
Это видят уже все. 80% антиизбирателей, все соседи и партнеры, Мвф, Сша и ЕС, и РФ видит. Кстати, Липетская фабрика в 2017 снова платила туда налоги. А крымские заводы делали заказы для крымского моста. Пруфы гуглите сами.
Востаннє редагувалось Tribeca в Вів 29 тра, 2018 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:10
Долго пропагандон будет нести ***** на ветке о кржн?
Модератор. Ау!!!
Всім процвітання!
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:17
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:17
Я до сих пор думаю, что в Украине есть местечковые ылиты. Одна из них - донецкая, из-за которой вся страна чуть не пошла по 3.14зде. Есть еще днепровская, харьковская, одесская, львовская, закарпатская. И со всеми этими 3.14дорасами надо ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Потому что за 25 лет они срослись со своими регионами. И Порох это отлично понимает. Поэтому он не может вот так взять и всех обнулить. Поэтому роттердам+ и все остальное. И деиндустриализация идет в тех отраслях, где мы неконкурентоспособны. Плюс очень сложно заниматься инфраструктурными проектами и поднимать экономику, когда у тебя на востоке несколько танковых дивизий и орда орков в полной боевой готовности и прощупывает где ты дашь слабину.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:19
макс,это бесполезно объяснять.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, вы внутри ситуации и у вас замылился глаз.
Я вам советую сделать helicopter view - уехать из Украины на 2-3 недельки, а лучше на месяц. Неважно куда. И у вас в голове словно прояснится.
Ну а если нет - то встретимся на выборах, каждый проголосует как хочет и посмотрим на результаты. Демократия, йопт
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:21
Натаха тебе напомнить?
- доллар по 30
- спорим на бутылку бухла
- вот бухло на фото и незамедлительно будет отправлено победителю
- смена учетки
- а пашол ты победитель, мочи Натахиной глотни.
Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы серьезно относится к твоей писанине.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:23
|