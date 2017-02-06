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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, а до сих пор думаете что это Путин виноват что у нас Ротердам+, 7 млн трудовых эмигрантов и деиндустриализация полным ходом?


Главное не раскачивать будку, атопутиннападет.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:08

  Tribeca написав:
Макс, у чувака был огромнейший лимит доверия, больший чем у кого либо за годы независимости.

Представьте что у вас рак. Вы в безнадеге. Находится врач, который вам 4 года внушает что сейчас он вас вылечит. Что вы вот-вот пойдете на поправку. Вы башляете бабло. Продали уже квартиру. Верите. И вдруг замечаете что после очередной операции у вас вырезали почку и продали на черном рынке. Ну а лечить вас никто изначально и не собирался. Рак прогрессирует. Почки нет. Денег нет.

Вы к этому врачу на второй курс лечения запишитесь? Или по морде дадите?

Тьфу на вас. Но, на самом деле немного не так. Вы пришли к врачу, покашливая. Он вас послушал - ну, типа какие-то хрипы - надо обследоваться. Вы вышли от него, а на выходе вас сбил пьяный сосед на машине. Принесли вас обратно и тут выяснилось, что у вас ко всему еще и рак легких. ВОт примерно в такой ситуации находилась страна после августа 2014го. И при чем тут врач к вашим проблемам? Ну, ОК, он ваш участковый врач был и не 3.14здил вас каждый раз, когда вы курили сигареты, а даже когда-то сам сигаретами приторговывал.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 тра, 2018 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, поймите, никто ж его насильно президентом не делал.

Он сам туда полез.

Естественно что это нелегко. Но воровать то зачем?


Чел кстати был во всех правительствах - и при Юле, и при Вфя.

Один из основателей Партии регионов кстати.

Классический олигарх - сколотил миллиарды, будучи на госслужбе и в ВР.


Макс, и речь не о августе 14, с тех пор уже прошло почти 4 года! Макс, ЧЕТЫРЕ ГОДА *****, замыливания глаз всякими переименованиями улиц и запретом книг, и воровства, коррупции, кумовства, и снова воровства.

Это видят уже все. 80% антиизбирателей, все соседи и партнеры, Мвф, Сша и ЕС, и РФ видит. Кстати, Липетская фабрика в 2017 снова платила туда налоги. А крымские заводы делали заказы для крымского моста. Пруфы гуглите сами.
Востаннє редагувалось Tribeca в Вів 29 тра, 2018 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:10

  Tribeca написав:Макс, а до сих пор думаете что это Путин виноват что у нас Ротердам+, 7 млн трудовых эмигрантов и деиндустриализация полным ходом?


Главное не раскачивать будку, атопутиннападет.


Долго пропагандон будет нести ***** на ветке о кржн?

Модератор. Ау!!!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:17

  Первый написав:
  Tribeca написав:Макс, а до сих пор думаете что это Путин виноват что у нас Ротердам+, 7 млн трудовых эмигрантов и деиндустриализация полным ходом?


Главное не раскачивать будку, атопутиннападет.


Долго пропагандон будет нести ***** на ветке о кржн?

Модератор. Ау!!!
натурально уже достал
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:17

  Tribeca написав:Макс, а до сих пор думаете что это Путин виноват что у нас Ротердам+, 7 млн трудовых эмигрантов и деиндустриализация полным ходом?


Главное не раскачивать будку, атопутиннападет.

Я до сих пор думаю, что в Украине есть местечковые ылиты. Одна из них - донецкая, из-за которой вся страна чуть не пошла по 3.14зде. Есть еще днепровская, харьковская, одесская, львовская, закарпатская. И со всеми этими 3.14дорасами надо ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Потому что за 25 лет они срослись со своими регионами. И Порох это отлично понимает. Поэтому он не может вот так взять и всех обнулить. Поэтому роттердам+ и все остальное. И деиндустриализация идет в тех отраслях, где мы неконкурентоспособны. Плюс очень сложно заниматься инфраструктурными проектами и поднимать экономику, когда у тебя на востоке несколько танковых дивизий и орда орков в полной боевой готовности и прощупывает где ты дашь слабину.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:19

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Трибека, ну что вы, извините, несете? Новый президент - это минимум год переколбашивания всего и вся. И в этот год нам вряд ли кто-то даст хоть копейку. А отдавать надо. Начнут потрошить ЗВР - это неизбежно отразится на курсе... Короче, ваши 30% - это как раз Тимоха или какой-то совсем уж невероятный чертик из табакерки.



Макс, вам напомнить как однотуровый получил свои 54%?

-долар ПА10
-АТО за пару часов
-снизить комуналку
-нечувана свобода слова

И т.д.

А реально чел распродает страну по кусочкам.

Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.

Так он бы 100% обещаний выполнил, если бы не х-йло и Август 2014го. АТО бы закончил полным освобождением Донбасса уже к сентябрю 2014го, курс бы, в этом случае, вполне возможно, удалось бы удержать на уровне 12. Коммуналку он вряд ли обещал снизить (это вы уже придумываете), а нечувана свобода слова - это наша повседневная реальность, к сожалению. Наверное больше нет второй такой страны где всякие 3.14дорасы в общенациональном эфире 24/7 призывают к сносу действующей власти и развалу страны.

макс,это бесполезно объяснять.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, вы внутри ситуации и у вас замылился глаз.

Я вам советую сделать helicopter view - уехать из Украины на 2-3 недельки, а лучше на месяц. Неважно куда. И у вас в голове словно прояснится.

Ну а если нет - то встретимся на выборах, каждый проголосует как хочет и посмотрим на результаты. Демократия, йопт
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:21

  Tribeca написав:
Макс, вам напомнить как однотуровый получил свои 54%?

-долар ПА10
-АТО за пару часов
-снизить комуналку
-нечувана свобода слова

И т.д.

А реально чел распродает страну по кусочкам.

Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы второй раз выбрать этого.

Натаха тебе напомнить?
- доллар по 30
- спорим на бутылку бухла
- вот бухло на фото и незамедлительно будет отправлено победителю
- смена учетки
- а пашол ты победитель, мочи Натахиной глотни.
Я не знаю что нужно иметь в голове чтобы серьезно относится к твоей писанине.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:23

  Tribeca написав:А реально чел распродает страну по кусочкам.

Реально распродавали страну по кусочкам, как раз, рыгы в 2014 году. Хотели всю продать, да не получилось.
Натаха, ты и дальше проецируй рыгов на теперешнюю ситуацию. МБА, хуле
pesikot
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