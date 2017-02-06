Додано: Вів 29 тра, 2018 20:17

Tribeca написав: Макс, а до сих пор думаете что это Путин виноват что у нас Ротердам+, 7 млн трудовых эмигрантов и деиндустриализация полным ходом?





Главное не раскачивать будку, атопутиннападет. Макс, а до сих пор думаете что это Путин виноват что у нас Ротердам+, 7 млн трудовых эмигрантов и деиндустриализация полным ходом?Главное не раскачивать будку, атопутиннападет.

Я до сих пор думаю, что в Украине есть местечковые ылиты. Одна из них - донецкая, из-за которой вся страна чуть не пошла по 3.14зде. Есть еще днепровская, харьковская, одесская, львовская, закарпатская. И со всеми этими 3.14дорасами надо ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Потому что за 25 лет они срослись со своими регионами. И Порох это отлично понимает. Поэтому он не может вот так взять и всех обнулить. Поэтому роттердам+ и все остальное. И деиндустриализация идет в тех отраслях, где мы неконкурентоспособны. Плюс очень сложно заниматься инфраструктурными проектами и поднимать экономику, когда у тебя на востоке несколько танковых дивизий и орда орков в полной боевой готовности и прощупывает где ты дашь слабину.