Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:А реально чел распродает страну по кусочкам.
Реально распродавали страну по кусочкам, как раз, рыгы в 2014 году. Хотели всю продать, да не получилось. Натаха, ты и дальше проецируй рыгов на теперешнюю ситуацию. МБА, хуле
***, рыги уже скоро 5 лет как отодвинуты от власти, а до сих пор виноваты.
Как и совок виноват - его уже 27 лет не существует.
Поэтому прошлое легко обвинять, его же уже давно нету!!
Не, ну ребята выскребли кэш из страны почти под 0, уипали нефтепереработку, полностью направили в свой карман растаможку, создали де-факто вторую, и гораздо большую чем официальную, систему налогообложения и т.д. и т.п. Такое хотелось бы забыть, но не получается. И это я не вспоминаю о самом главном их грехе - открытом сепаратизме и поддержке агрессора.