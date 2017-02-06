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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:29

  pesikot написав:
  Tribeca написав:А реально чел распродает страну по кусочкам.

Реально распродавали страну по кусочкам, как раз, рыгы в 2014 году. Хотели всю продать, да не получилось.
Натаха, ты и дальше проецируй рыгов на теперешнюю ситуацию. МБА, хуле


***, рыги уже скоро 5 лет как отодвинуты от власти, а до сих пор виноваты.

Как и совок виноват - его уже 27 лет не существует.

Поэтому прошлое легко обвинять, его же уже давно нету!!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:35

  Tribeca написав:***, рыги уже скоро 5 лет как отодвинуты от власти, а до сих пор виноваты.

Натаха донецкая, палитесь на мелочах. 5 лет назад рыгы вполне здравствовали и пытались продать страну оптом.
А ваша проекция подтверждает моё утверждение, что вам нужно стойло :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:37

  pesikot написав:
  Tribeca написав:***, рыги уже скоро 5 лет как отодвинуты от власти, а до сих пор виноваты.

Натаха донецкая, палитесь на мелочах. 5 лет назад рыгы вполне здравствовали и пытались продать страну оптом.
А ваша проекция подтверждает моё утверждение, что вам нужно стойло :-)



А вам нужно в ж0пу
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:39

  Tribeca написав:
  pesikot написав:
  Tribeca написав:А реально чел распродает страну по кусочкам.

Реально распродавали страну по кусочкам, как раз, рыгы в 2014 году. Хотели всю продать, да не получилось.
Натаха, ты и дальше проецируй рыгов на теперешнюю ситуацию. МБА, хуле


***, рыги уже скоро 5 лет как отодвинуты от власти, а до сих пор виноваты.

Как и совок виноват - его уже 27 лет не существует.

Поэтому прошлое легко обвинять, его же уже давно нету!!

Не, ну ребята выскребли кэш из страны почти под 0, уипали нефтепереработку, полностью направили в свой карман растаможку, создали де-факто вторую, и гораздо большую чем официальную, систему налогообложения и т.д. и т.п. Такое хотелось бы забыть, но не получается.
И это я не вспоминаю о самом главном их грехе - открытом сепаратизме и поддержке агрессора.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне вот Вадим Рабинович нравится.
С такой биографией, а глазом не моргнет беспокоясь за простой народ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%87
Интересное исследование.
Посмотрел на первую и последнюю строчки в этом рейтинге. Оба евреи, а такая колоссальная разница.
http://gordonua.com/news/politics/rabin ... 34179.html
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:52

  Tribeca написав:А вам нужно в ж0пу

МБА так и прёт :-) ну хоть на Вы научили общаться :)
Так и вспоминается Проня Прокоповна и тот самый институт благородных девиц :-)
pesikot
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