Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:А реально чел распродает страну по кусочкам.
Реально распродавали страну по кусочкам, как раз, рыгы в 2014 году. Хотели всю продать, да не получилось. Натаха, ты и дальше проецируй рыгов на теперешнюю ситуацию. МБА, хуле
***, рыги уже скоро 5 лет как отодвинуты от власти, а до сих пор виноваты.
Как и совок виноват - его уже 27 лет не существует.
Поэтому прошлое легко обвинять, его же уже давно нету!!
Не, ну ребята выскребли кэш из страны почти под 0, уипали нефтепереработку, полностью направили в свой карман растаможку, создали де-факто вторую, и гораздо большую чем официальную, систему налогообложения и т.д. и т.п. Такое хотелось бы забыть, но не получается. И это я не вспоминаю о самом главном их грехе - открытом сепаратизме и поддержке агрессора.
airmax78 написав:Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К. При этом потолки... 2,7м
Че-то мне кажется они загоняют. PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:
Такого нет ни в одном ЖК в Киеве.
от тока не надо, я не говорил шо фк2 мне нравится, да и про велопарковку я не знал, я всего лишь сказал шо к этому варианту мои приятели склоняются, но пока не купили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
макс постоянно ведется на эту провакационную хуиту!