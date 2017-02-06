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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:54

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.


#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг
ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
Бабченко убили
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:55

  Tribeca написав:Макс, вы внутри ситуации и у вас замылился глаз.

Я вам советую сделать helicopter view - уехать из Украины на 2-3 недельки, а лучше на месяц. Неважно куда. И у вас в голове словно прояснится.


в лднр надо ехать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:34

  dimson написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.


#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг
ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
Бабченко убили

Та ПЦ. Это к Трибекиному "атопутеннападет". Так можно было троллить до августа 2014го. А потом путеннапал и терроризирует нас уже 4й год и хз сколько еще будет продолжать.
airmax78
 
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