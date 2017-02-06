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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:54
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг
ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
Бабченко убили
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dimson
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:55
Tribeca написав:
Макс, вы внутри ситуации и у вас замылился глаз.
Я вам советую сделать helicopter view - уехать из Украины на 2-3 недельки, а лучше на месяц. Неважно куда. И у вас в голове словно прояснится.
в лднр надо ехать
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 29 тра, 2018 22:34
dimson написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг
ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
Бабченко убили
Та ПЦ. Это к Трибекиному "атопутеннападет". Так можно было троллить до августа 2014го. А потом путеннапал и терроризирует нас уже 4й год и хз сколько еще будет продолжать.
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airmax78
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