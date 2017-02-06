Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К. При этом потолки... 2,7м
Че-то мне кажется они загоняют. PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:
Такого нет ни в одном ЖК в Киеве.
от тока не надо, я не говорил шо фк2 мне нравится, да и про велопарковку я не знал, я всего лишь сказал шо к этому варианту мои приятели склоняются, но пока не купили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.
#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
Бабченко убили
Та ПЦ. Это к Трибекиному "атопутеннападет". Так можно было троллить до августа 2014го. А потом путеннапал и терроризирует нас уже 4й год и хз сколько еще будет продолжать.
Шість міфів про корупцію. Образ "безнадійно корумпованої" України створює Росія. Реальність інша
Теза про корупцію в Україні створює зручну для Заходу картину «ми і вони»: вони - погані, корумповані українці, і ми - чесні, добропорядні європейці та американці. Російська пропаганда спромоглася розповсюдити цей образ України, аби звести її до рівня безнадійно провальної держави, яка не вартує уваги Заходу. Автор: Олександр Мотиль, професор політології та експерт з української політики в університеті Ратгерс (США)
kingkongovets написав:Шість міфів про корупцію. Образ "безнадійно корумпованої" України створює Росія. Реальність інша
Теза про корупцію в Україні створює зручну для Заходу картину «ми і вони»: вони - погані, корумповані українці, і ми - чесні, добропорядні європейці та американці. Російська пропаганда спромоглася розповсюдити цей образ України, аби звести її до рівня безнадійно провальної держави, яка не вартує уваги Заходу. Автор: Олександр Мотиль, професор політології та експерт з української політики в університеті Ратгерс (США)
kingkongovets написав:Шість міфів про корупцію. Образ "безнадійно корумпованої" України створює Росія. Реальність інша
Теза про корупцію в Україні створює зручну для Заходу картину «ми і вони»: вони - погані, корумповані українці, і ми - чесні, добропорядні європейці та американці. Російська пропаганда спромоглася розповсюдити цей образ України, аби звести її до рівня безнадійно провальної держави, яка не вартує уваги Заходу. Автор: Олександр Мотиль, професор політології та експерт з української політики в університеті Ратгерс (США)
antey1969 написав:Нет, ну Рашкостан - это понятно. Но тогда почему нас непрерывно дрючат по поводу коррупции МВФ и ЕС. Они с пуйлом заодно, нас окружают?
освежу вашу память:
Главы МИД стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине
В ЕС считают, что должны избегать поддержки популистов в Украине, даже если они руководствуются реформистскими и антикоррупционными лозунгами. Об этом говорится в непубличному документе по вопросу реформ в Украине, подготовленном 13 государствами-членами ЕС, сообщается в статье "Как сохранить Украину на пути реформ: непубличный доклад стран-членов ЕС". "Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", - говорится в документе. Также в ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать неправдивому тезису, мол, с 2014 года "ничего не изменилось". "Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен", - отмечают автор документа и отмечают, что при этих условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины. Они также отмечают, что политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом для ЕС, и подчеркивают, что популистские программы не гарантируют быстрого успеха. "Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны", - отмечается в документе.
Serg-ik написав:[ последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.
а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)
Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН не для жизни, а как инвестиция с 2005 года поймали большого лося и ловят его дальше, реально лошары, аренда лося не перекрывает. То что не продал сегодня завтра будет дешевле. Дно на рынке будет когда трешка АППС на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо себя чувствует и пережил все катаклизмы).
не может такого быть, при этой аренде эта трёха будет сверхприбыльной
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