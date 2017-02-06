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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1223122412251226>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:52

  Tribeca написав:А вам нужно в ж0пу

МБА так и прёт :-) ну хоть на Вы научили общаться :)
Так и вспоминается Проня Прокоповна и тот самый институт благородных девиц :-)
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К.
При этом потолки... 2,7м

Че-то мне кажется они загоняют.
PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:
Зображення

Такого нет ни в одном ЖК в Киеве.


от тока не надо, я не говорил шо фк2 мне нравится, да и про велопарковку я не знал, я всего лишь сказал шо к этому варианту мои приятели склоняются, но пока не купили
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.


#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг
ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:34

  dimson написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Трибека, вы предвзяты и абсолютно несправедливы к Пороху. А аргументов в обоснование своей позиции привести не можете. Слепой траст да панамский оффшор, панамский оффшор да слепой траст. А то, что из ж0п его соперников, как из театральных кукол, торчат руки вполне конкретных людей, с вполне конкретными интересами, которые очень далеки от интерсов народа Украины - замечать не хотите.


#липецкаяфабрика, #роттердамплюс, #барыги, абырвалг
ну в самом деле, перед кем вы бисер мечете?
Бабченко убили

Та ПЦ. Это к Трибекиному "атопутеннападет". Так можно было троллить до августа 2014го. А потом путеннапал и терроризирует нас уже 4й год и хз сколько еще будет продолжать.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:41

Шість міфів про корупцію. Образ "безнадійно корумпованої" України створює Росія. Реальність інша

Теза про корупцію в Україні створює зручну для Заходу картину «ми і вони»: вони - погані, корумповані українці, і ми - чесні, добропорядні європейці та американці. Російська пропаганда спромоглася розповсюдити цей образ України, аби звести її до рівня безнадійно провальної держави, яка не вартує уваги Заходу.
Автор: Олександр Мотиль, професор політології та експерт з української політики в університеті Ратгерс (США)

http://texty.org.ua/pg/article/newsmake ... umpovanoji
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:45

  kingkongovets написав:Шість міфів про корупцію. Образ "безнадійно корумпованої" України створює Росія. Реальність інша

Теза про корупцію в Україні створює зручну для Заходу картину «ми і вони»: вони - погані, корумповані українці, і ми - чесні, добропорядні європейці та американці. Російська пропаганда спромоглася розповсюдити цей образ України, аби звести її до рівня безнадійно провальної держави, яка не вартує уваги Заходу.
Автор: Олександр Мотиль, професор політології та експерт з української політики в університеті Ратгерс (США)

http://texty.org.ua/pg/article/newsmake ... umpovanoji

Нет, ну Рашкостан - это понятно. Но тогда почему нас непрерывно дрючат по поводу коррупции МВФ и ЕС. Они с пуйлом заодно, нас окружают? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:50

  antey1969 написав:
  kingkongovets написав:Шість міфів про корупцію. Образ "безнадійно корумпованої" України створює Росія. Реальність інша

Теза про корупцію в Україні створює зручну для Заходу картину «ми і вони»: вони - погані, корумповані українці, і ми - чесні, добропорядні європейці та американці. Російська пропаганда спромоглася розповсюдити цей образ України, аби звести її до рівня безнадійно провальної держави, яка не вартує уваги Заходу.
Автор: Олександр Мотиль, професор політології та експерт з української політики в університеті Ратгерс (США)

http://texty.org.ua/pg/article/newsmake ... umpovanoji

Нет, ну Рашкостан - это понятно. Но тогда почему нас непрерывно дрючат по поводу коррупции МВФ и ЕС. Они с пуйлом заодно, нас окружают? :shock:
они реально не понимют как здесь сложно!
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:51

  antey1969 написав:Нет, ну Рашкостан - это понятно. Но тогда почему нас непрерывно дрючат по поводу коррупции МВФ и ЕС. Они с пуйлом заодно, нас окружают? :shock:


освежу вашу память:

Главы МИД стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине

В ЕС считают, что должны избегать поддержки популистов в Украине, даже если они руководствуются реформистскими и антикоррупционными лозунгами.
Об этом говорится в непубличному документе по вопросу реформ в Украине, подготовленном 13 государствами-членами ЕС, сообщается в статье "Как сохранить Украину на пути реформ: непубличный доклад стран-членов ЕС".
"Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", - говорится в документе.
Также в ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать неправдивому тезису, мол, с 2014 года "ничего не изменилось".
"Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен", - отмечают автор документа и отмечают, что при этих условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины.
Они также отмечают, что политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом для ЕС, и подчеркивают, что популистские программы не гарантируют быстрого успеха.
"Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны", - отмечается в документе.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 9/7078967/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:59

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:[
последние 9 лет я не живу в хруще. Жил и живу в высотках с лифтом. Хрущ был 1 раз, полгода, к момент , когда бакс с 5 на 8 скакнул.


а вы никогда не пробовали подсчитать сколько вы за все время потратили на аренду в совкошлаке, камлая на ваш идеал квартиры в новострое?)

Знакомый, не спросив совета, купил в 2008 однокомнатный хрущ на Белецкого за 100 000уе, сейчас его красная цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН не для жизни, а как инвестиция с 2005 года поймали большого лося и ловят его дальше, реально лошары, аренда лося не перекрывает. То что не продал сегодня завтра будет дешевле. Дно на рынке будет когда трешка АППС на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо себя чувствует и пережил все катаклизмы).

не может такого быть, при этой аренде эта трёха будет сверхприбыльной
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:00

странно - уж полночь близится, а уни с его ворохом односложных прогнозов все нет
или он успел с утра план по постам с активной ссылкой на акции в оранже сделать?
крылышки с пивом сами себя не покупают :mrgreen:

upd: ан нет - а вот и он, бггг
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