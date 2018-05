Додано: Вів 29 тра, 2018 21:22

airmax78 написав: Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К.

При этом потолки... 2,7м



Че-то мне кажется они загоняют.

PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:





Такого нет ни в одном ЖК в Киеве. Наслушался К-конговца, решил заглянуть в ОП ФК2. Немного подохренел. Метр в трешке с видом на соседний красный дом и проезжую часть Предславинской - 1920 бакинских. В трешке в доме, который будет достроен через 1-1.5 года с видом на соседний дом - 1700 баксов. Квартплата за метр - 20 грн. Машиноместо - от 700К.При этом потолки... 2,7мЧе-то мне кажется они загоняют.PS Понял, почему ФК2 так нравится К-конговцу:Такого нет ни в одном ЖК в Киеве.



от тока не надо, я не говорил шо фк2 мне нравится, да и про велопарковку я не знал, я всего лишь сказал шо к этому варианту мои приятели склоняются, но пока не купили от тока не надо, я не говорил шо фк2 мне нравится, да и про велопарковку я не знал, я всего лишь сказал шо к этому варианту мои приятели склоняются, но пока не купили

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.