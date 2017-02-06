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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От результатов выборов в ВРУ вы офигеете, особенно по Киеву и области. Слишком много избирателей с Востока переехало.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати в ОП Оранж сити оживление, хотя и не сезон.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 00:00

За данними Госкомстату у Києві за перший квартал 2018 року ввели 262.8 тис. м2 житла в новобудовах.
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