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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 тра, 2018 23:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От результатов выборов в ВРУ вы офигеете, особенно по Киеву и области. Слишком много избирателей с Востока переехало.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 29 тра, 2018 23:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати в ОП Оранж сити оживление, хотя и не сезон.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Сер 30 тра, 2018 00:00
За данними Госкомстату у Києві за перший квартал 2018 року ввели 262.8 тис. м2 житла в новобудовах.
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