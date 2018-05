Додано: Вів 29 тра, 2018 22:41





Теза про корупцію в Україні створює зручну для Заходу картину «ми і вони»: вони - погані, корумповані українці, і ми - чесні, добропорядні європейці та американці. Російська пропаганда спромоглася розповсюдити цей образ України, аби звести її до рівня безнадійно провальної держави, яка не вартує уваги Заходу.

Автор: Олександр Мотиль, професор політології та експерт з української політики в університеті Ратгерс (США)



