Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
innamax2008 написав:Знакомый купил в 2008 1r хрущ на Белецкого за 100000, сейчас его цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН как инвестиция с 2005 года поймали и ловят дальше лося, лошары, аренда не перекрывает ...Дно будет когда трешка на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо чувствует и пережил все катаклизмы).
не может такого быть, при этой аренде эта трёха будет сверхприбыльной
А кто говорит, что будет такая аренда?: когда треха на Трое стоила 17000, аренда приносила сотку+коммуналь (коммуналь был все про все аж 30уе с отоплением и безлимитной горячей водой)
Шота вы меня совсем запутали. Так оно в долларах дешевеет или дорожает сейчас? А то вроде и доходы населения растут, и цены вверх не торопятся.
innamax2008 написав:Знакомый купил в 2008 1r хрущ на Белецкого за 100000, сейчас его цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН как инвестиция с 2005 года поймали и ловят дальше лося, лошары, аренда не перекрывает ...Дно будет когда трешка на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо чувствует и пережил все катаклизмы).
не может такого быть, при этой аренде эта трёха будет сверхприбыльной
А кто говорит, что будет такая аренда?: когда треха на Трое стоила 17000, аренда приносила сотку+коммуналь (коммуналь был все про все аж 30уе с отоплением и безлимитной горячей водой)
И какая зарплата у пересичного Сержика тогда была, в 96м? Стипендия у меня на последнем курсе в 97м доросла аж до 6ти баксов, 12ти грн. 45 коп. Так что цена аренды в сотку была бы для меня запредельной - чисто за коммуналь надо сдавать! А по теме - если реально 17000 трёха Троя с приличным(!!!) ремонтом будет - это что курс у нас будет как в Снигерии - почти сотню фантиков за золотой(Евро, доллар, фунт - какая разница)?
Не дивлячись на байки про буцім-то шалені заробітки робітників на будівництві житла у Києві (базікали про 50-70 тис. гривень на місяць) - за даними госкомстату середня заробітна плата у Києві у квітні 2018 становила 13150 гривень. У мене заробітна плата у квітні місяці становила 6800 гривень.