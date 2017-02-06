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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 879
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
184
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 879
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 00:37

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  innamax2008 написав:Знакомый купил в 2008 1r хрущ на Белецкого за 100000, сейчас его цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН как инвестиция с 2005 года поймали и ловят дальше лося, лошары, аренда не перекрывает
...Дно будет когда трешка на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо чувствует и пережил все катаклизмы).

не может такого быть, при этой аренде эта трёха будет сверхприбыльной

А кто говорит, что будет такая аренда?:
когда треха на Трое стоила 17000, аренда приносила сотку+коммуналь (коммуналь был все про все аж 30уе с отоплением и безлимитной горячей водой)

Шота вы меня совсем запутали. Так оно в долларах дешевеет или дорожает сейчас? А то вроде и доходы населения растут, и цены вверх не торопятся.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 00:49

  antonivs3 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  innamax2008 написав:Знакомый купил в 2008 1r хрущ на Белецкого за 100000, сейчас его цена 22000уе, чарез пару лет будет 10-12 тыс. уе. Все, кто вложился в готовое на КРЖН как инвестиция с 2005 года поймали и ловят дальше лося, лошары, аренда не перекрывает
...Дно будет когда трешка на трое с ремонтом будет по 17000 уе (со слов управляющего одного из банков, банк хорошо чувствует и пережил все катаклизмы).

не может такого быть, при этой аренде эта трёха будет сверхприбыльной

А кто говорит, что будет такая аренда?:
когда треха на Трое стоила 17000, аренда приносила сотку+коммуналь (коммуналь был все про все аж 30уе с отоплением и безлимитной горячей водой)

И какая зарплата у пересичного Сержика тогда была, в 96м?
Стипендия у меня на последнем курсе в 97м доросла аж до 6ти баксов, 12ти грн. 45 коп. Так что цена аренды в сотку была бы для меня запредельной - чисто за коммуналь надо сдавать!
А по теме - если реально 17000 трёха Троя с приличным(!!!) ремонтом будет - это что курс у нас будет как в Снигерии - почти сотню фантиков за золотой(Евро, доллар, фунт - какая разница)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 00:52

Не дивлячись на байки про буцім-то шалені заробітки робітників на будівництві житла у Києві (базікали про 50-70 тис. гривень на місяць) - за даними госкомстату середня заробітна плата у Києві у квітні 2018 становила 13150 гривень.
У мене заробітна плата у квітні місяці становила 6800 гривень.
kiev_1991
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 01:00

Неплохая зарплата, как для Украины- 500 долларов, белыми.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Сер 30 тра, 2018 01:03, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 01:02

  Gastarbaiter написав:Шота вы меня совсем запутали. Так оно в долларах дешевеет или дорожает сейчас?

А мы покупаем или продаем? (С)
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 01:08

  antonivs3 написав:Неплохая зарплата, как для Украины- 500 долларов, белыми.

Для України може й непогана. У Києві ціни дорожчі.Витрати на життя більші.
До речі цифри госкомстату це сумма до вирахувань податків. На руки отримається менше.
Востаннє редагувалось kiev_1991 в Сер 30 тра, 2018 01:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 01:13

antonivs3 щодо Троєщини.
При орієнтовній ціні продажу 32 куо 1к в новобудові 38 м2 арендована за 7.5 тис. гривень.
kiev_1991
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 01:34

  antonivs3 написав:
  Gastarbaiter написав:Шота вы меня совсем запутали. Так оно в долларах дешевеет или дорожает сейчас?

А мы покупаем или продаем? (С)

Хотелось бы слить поскорее.
Gastarbaiter
 
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