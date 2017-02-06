kiev_1991 написав:Не дивлячись на байки про буцім-то шалені заробітки робітників на будівництві житла у Києві (базікали про 50-70 тис. гривень на місяць) - за даними госкомстату середня заробітна плата у Києві у квітні 2018 становила 13150 гривень.
У мене заробітна плата у квітні місяці становила 6800 гривень.
"Ахрєновєнні" заробки у будівельників-плиточників-парковщиків-електриків спостерігаються лише в "Києві Фейслеса". Тобто в головах у декількох товарижчів з вельми бурхливою хвантазією, які ніколи в житті не бачили, як ростуть помідори і 100 років не їздили далі київської кільцевої дороги та бориспільського аеропорту.
Фейслесарі Вам не повірять))) У них тіньова економіка рулить))) "Таксисти і прибиральниці в Києві мають ЗП 1000-1500 дол/міс". І скупають житло пачками і під,їздами!