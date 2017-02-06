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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поляки шоковані: Українці відмовляються їхати на збір полуниці у Польщу

Українці, що працюють в Польщі, за 2017 рік відправили додому близько 11,7 млрд злотих

http://holovni-novyny.com.ua/poliaky-sh ... hchu-8836/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

очередной пламенный привет Владу и иже с ним, считающим, что все факторы дешевея уже отыграны и впереди только дорожай, причем темпами кредитных нулевых.
МВФ продавит рыночную цену на газ - это явно не фактор дорожая - на рынок выйдут те спадщинские квартирки, которые простаивали без дела.
Посмотрите это видео - https://youtu.be/Yd2_y4nASZo
ответьте на вопрос из него "а за что он содержит это свое жилье??". Т.е. до сих пор существует вполне себе жирная прослойка "слуг народа", которая владеет аэродромными площадями недвиги. Один раз они пропетляли "поразводившись" с женами и "уехав" от мам, на которых повесили свою кровью и потом заработанную недвижку. Сейчас мы (страна) на распутье - если таки в Европу, то будет у нас спрос с этих чуваков, будет прогрессирующий налог на недвижку - все эти "надлишки" выйдут на рынок - не к дорожаю явно.
Туда же - ужесточение фискальной дисциплины для всех - свободных денег на руках в таком сладком офшорном раю (по словам Кухаря) будет оставаться все меньше - период накопления увеличится.
НБУ по прежнему держит ставку на запредельном уровне - они таргетируют инфляцию, а не стимулируют экономику. Т.е. доступного кредитования (того топлива, которое и надуло КРЖН в нулевые) ждать тоже не приходится.

И даже с оглядкой на эти поверхностные факторы вопрос "С чего дорожай-то ждать?" переходит из разряда немых в разряд немого укора.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:55

  kiev_1991 написав:antonivs3 щодо Троєщини.
При орієнтовній ціні продажу 32 куо 1к в новобудові 38 м2 арендована за 7.5 тис. гривень.
а ремонт этого бетона сколько стоил?
хз де вы таких арендаторов берете на Трою. двушка на Драйзера 50метров с ценником наверное те же 32 со скрипом сдана за 8, но без комиссии, "донецким", с маленьким ребенком и "все включено", т.е 6 зимой, до 7ми летом.
треху 75 метров сдает за 7500, двуха начало закревского над озером, по-моему в пределах 6тыс. и это не какие-то убитые, а бильш-менш приличные.
новострой-то новострой, но они все в самом конце Трои.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:29

  antonivs3 написав:Неплохая зарплата, как для Украины- 500 долларов, белыми.


С такой зарплатой в Германии люди не платят налоги от слова совсем. Считают что это полная нищета.
При цене на продукты часто гораздо ниже чем в Украине.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:35

  Хомякоид написав:
  antonivs3 написав:Неплохая зарплата, как для Украины- 500 долларов, белыми.


С такой зарплатой в Германии люди не платят налоги от слова совсем. Считают что это полная нищета.
При цене на продукты часто гораздо ниже чем в Украине.

"Страшно далеки они от народа, енти розовоокулярные рыволюционеры!"

  kiev_1991 написав:Не дивлячись на байки про буцім-то шалені заробітки робітників на будівництві житла у Києві (базікали про 50-70 тис. гривень на місяць) - за даними госкомстату середня заробітна плата у Києві у квітні 2018 становила 13150 гривень.
У мене заробітна плата у квітні місяці становила 6800 гривень.

"Ахрєновєнні" заробки у будівельників-плиточників-парковщиків-електриків спостерігаються лише в "Києві Фейслеса". Тобто в головах у декількох товарижчів з вельми бурхливою хвантазією, які ніколи в житті не бачили, як ростуть помідори і 100 років не їздили далі київської кільцевої дороги та бориспільського аеропорту.

  kiev_1991 написав:
  antonivs3 написав:Неплохая зарплата, как для Украины- 500 долларов, белыми.

Для України може й непогана. У Києві ціни дорожчі.Витрати на життя більші.
До речі цифри госкомстату це сумма до вирахувань податків. На руки отримається менше.

Фейслесарі Вам не повірять))) У них тіньова економіка рулить))) Таксисти і прибиральниці в Києві мають ЗП 1000-1500 дол/міс. І скупають житло пачками і під,їздами!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так что, агентура фсбешная в Киеве полным ходом работает.
Интересно, это к росту или к падению ?
Зато знаю что СБУ прослушивает руководство строительных компаний.
Горячие горные хлопцы которые неизвестно как получили вид на жительство в Украине бьют в лицо депутатов Верховной Рады и простых пенсионеров на улицах, визовые режимы с восточными соседами как всегда "не на часі"
Интересно, если бы я ударил кого то по лицу здесь в Германии, счет бы на депортацию пошел бы на дни или часы ?
Верной дорогой идем товарищи.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 30 тра, 2018 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:02

Хотілося би почути реальні приклади, як плиточники-електрики-сантехніки-прибиральниці купляють квартири в Києві. З посиланням на першоджерела. Тому що рожевоокулярне "бла-бла-бла" з кущів - трохи напружує. :D
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:29

  Хомякоид написав:
  antonivs3 написав:Неплохая зарплата, как для Украины- 500 долларов, белыми.
С такой зарплатой в Германии люди не платят налоги от слова совсем. Считают что это полная нищета. При цене на продукты часто гораздо ниже чем в Украине.

почему сразу Германия? плавали-знаем: молодежи с обычными 1200-1500 нетто в одиночку тяжеловато, потому паруются.
а если сравнивать с Гаити и Суданом, то с доходом $500 господин будет обеспечен гаремом местных Мальвинов.
Савченко Так!
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