Українці, що працюють в Польщі, за 2017 рік відправили додому близько 11,7 млрд злотих
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 тра, 2018 08:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Поляки шоковані: Українці відмовляються їхати на збір полуниці у Польщу
Українці, що працюють в Польщі, за 2017 рік відправили додому близько 11,7 млрд злотих
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
очередной пламенный привет Владу и иже с ним, считающим, что все факторы дешевея уже отыграны и впереди только дорожай, причем темпами кредитных нулевых.
МВФ продавит рыночную цену на газ - это явно не фактор дорожая - на рынок выйдут те спадщинские квартирки, которые простаивали без дела.
Посмотрите это видео -
ответьте на вопрос из него "а за что он содержит это свое жилье??". Т.е. до сих пор существует вполне себе жирная прослойка "слуг народа", которая владеет аэродромными площадями недвиги. Один раз они пропетляли "поразводившись" с женами и "уехав" от мам, на которых повесили свою кровью и потом заработанную недвижку. Сейчас мы (страна) на распутье - если таки в Европу, то будет у нас спрос с этих чуваков, будет прогрессирующий налог на недвижку - все эти "надлишки" выйдут на рынок - не к дорожаю явно.
Туда же - ужесточение фискальной дисциплины для всех - свободных денег на руках в таком сладком офшорном раю (по словам Кухаря) будет оставаться все меньше - период накопления увеличится.
НБУ по прежнему держит ставку на запредельном уровне - они таргетируют инфляцию, а не стимулируют экономику. Т.е. доступного кредитования (того топлива, которое и надуло КРЖН в нулевые) ждать тоже не приходится.
И даже с оглядкой на эти поверхностные факторы вопрос "С чего дорожай-то ждать?" переходит из разряда немых в разряд немого укора.
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:55
а ремонт этого бетона сколько стоил?
хз де вы таких арендаторов берете на Трою. двушка на Драйзера 50метров с ценником наверное те же 32 со скрипом сдана за 8, но без комиссии, "донецким", с маленьким ребенком и "все включено", т.е 6 зимой, до 7ми летом.
треху 75 метров сдает за 7500, двуха начало закревского над озером, по-моему в пределах 6тыс. и это не какие-то убитые, а бильш-менш приличные.
новострой-то новострой, но они все в самом конце Трои.
Савченко Так!
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:29
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:29
почему сразу Германия? плавали-знаем: молодежи с обычными 1200-1500 нетто в одиночку тяжеловато, потому паруются.
а если сравнивать с Гаити и Суданом, то с доходом $500 господин будет обеспечен гаремом местных Мальвинов.
Савченко Так!
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:15
"Ахрєновєнні" заробки у будівельників-плиточників-парковщиків-електриків спостерігаються лише в "Києві Фейслеса". Тобто в головах у декількох товарижчів з вельми бурхливою хвантазією, які ніколи в житті не бачили, як ростуть помідори і 100 років не їздили далі київської кільцевої дороги та бориспільського аеропорту.
Фейслесарі Вам не повірять))) У них тіньова економіка рулить))) Таксисти і прибиральниці в Києві мають ЗП 1000-1500 дол/міс. І скупають житло пачками і під,їздами!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:34
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уважаемый, вы тут часто-густо пишете что то о Германии, то что то в газетах трубят то еще чего, вот тут конкретно можете ли вы, уважаемый, подтвердить свои слова, или это ВСЕ пустопорожний бред?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 30 тра, 2018 13:46
Предложить свой вариант сохранить покупательную способность денег на отрезке 20-30 лет. По пунктам. Например "закопать доллары и ждать 5 лет" или что-то другое.
Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива. Доллар в Украине сейчас дорогой, завтра, может, будет дешевый, как в 2008, но это меня не волнует. Аренда приносит мне сумму пропорционально среднему доходу работающих людей и не важно, сколько это в долларах. Метр стоит пропорционально накоплениям за последние несколько лет. Ипотека, когда станет массовой, удвоит стоимость вложений. Другого способа сохранить и преумножить сбережения, если исчислять в стоимости укладки метра плитки, я не вижу. Подскажите, если такой умный.
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