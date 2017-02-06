Додано: Сер 30 тра, 2018 09:24

очередной пламенный привет Владу и иже с ним, считающим, что все факторы дешевея уже отыграны и впереди только дорожай, причем темпами кредитных нулевых.МВФ продавит рыночную цену на газ - это явно не фактор дорожая - на рынок выйдут те спадщинские квартирки, которые простаивали без дела.Посмотрите это видео -ответьте на вопрос из него "а за что он содержит это свое жилье??". Т.е. до сих пор существует вполне себе жирная прослойка "слуг народа", которая владеет аэродромными площадями недвиги. Один раз они пропетляли "поразводившись" с женами и "уехав" от мам, на которых повесили свою кровью и потом заработанную недвижку. Сейчас мы (страна) на распутье - если таки в Европу, то будет у нас спрос с этих чуваков, будет прогрессирующий налог на недвижку - все эти "надлишки" выйдут на рынок - не к дорожаю явно.Туда же - ужесточение фискальной дисциплины для всех - свободных денег на руках в таком сладком офшорном раю (по словам Кухаря) будет оставаться все меньше - период накопления увеличится.НБУ по прежнему держит ставку на запредельном уровне - они таргетируют инфляцию, а не стимулируют экономику. Т.е. доступного кредитования (того топлива, которое и надуло КРЖН в нулевые) ждать тоже не приходится.И даже с оглядкой на эти поверхностные факторы вопрос "С чего дорожай-то ждать?" переходит из разряда немых в разряд немого укора.