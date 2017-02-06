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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 880
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
185
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
137
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
163
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 880
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Чувствуете, как ветка умирает?

Ветка пухнет от постов, когда идет движение на рынке. Что вверх, что вниз. Когда стагнация все расслаблены. Покупателям можно не спешить, продаватели могут и придерживать в ожидании лучших времен. Нет ощущения, что нужно определиться и принимать быстрое решение.
Vlad442
 
Повідомлень: 4262
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:02

  Vlad442 написав:Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.


Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив :). Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.
Mazay256
 
Повідомлень: 132
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 14:19

  Mazay256 написав:
  Vlad442 написав:Моя стратегия проста как 5 коп. После того, как закончились запредельные ставки по депозитам, вложиться в котлован, подождать сдачи, а потом сдавать в аренду. Так как недвижимость сейчас недорогая, я застрахован от существенного удешевления актива.


Если сдавать будет некому, то этот актив мгновенно превращается в пассив :). Таких чемоданов без ручки в Киеве и окрестностях понастроили немало, т.ч. "застрахован" - здесь слово лишнее, Ваша инвестиция абсолютно не застрахована.

Вы сильно перегибаете палку в своих оценках. Излишняя эмоциональность вредит инвестициям. Не будет в Киеве заколоченных окон. Даже в Донецке сдаются квартиры.
Предложите свой вариант. Вряд ли он будет лучше.
Vlad442
 
Повідомлень: 4262
З нами з: 07.10.14
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